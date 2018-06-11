愛護古蹟 鹿港鎮長黃振彥與高中生齊呼「我愛無菸鹿港」

2018年06月11日 18:51 中時 謝瓊雲

彰化縣衛生局11日結合鹿港鎮公所、鹿基醫院和鹿港高中，在鹿港公會堂呼籲遊客愛護古蹟，別在古蹟禁菸區抽菸，也不要隨手亂扔菸蒂。（謝瓊雲攝）

我愛無菸鹿港！彰化縣衛生局11日上午結合鹿港鎮公所、鹿港高中、鹿港基督教醫院、社區志工，辦理「我愛無菸鹿港、巡撿菸蒂好觀光」活動，呼籲遊客勿在古蹟室內外抽菸，更不要隨手亂丟菸蒂。

鹿港鎮長黃振彥、衛生局副局長尚筱菁、鹿港高中校長林宜賢和鹿基處長馬潔儀，在縣定古蹟鹿港公會堂齊聲高喊「我愛鹿港不愛菸」的拒菸宣誓，鹿港高中古蹟解說團學生們更當場搬出好幾箱裝滿菸蒂的回收寶特瓶，展示過去近一年來撿拾菸蒂成果；隨後眾人進行剪菸儀式並敲鑼，學生們再度出發到附近撿菸蒂。

尚筱菁表示，衛福部國民健康署統計，臺灣每年有約2.5萬人死於吸菸，還有3千人死於二手菸害，平均每2至3分鐘，就有一名不吸菸者，因二手菸害罹患疾病；鹿港小鎮處處有古蹟之美，吸菸、亂丟菸蒂，不僅危害健康、導致髒亂，更有引發火災疑慮。

黃振彥說，鹿港近年觀光起飛，遊客倍增，但卻也造成古蹟周邊環境髒亂，社區志工常抱怨老街裡菸蒂掃不完；消防署統計菸蒂火警意外高居火災原因第3名，呼籲大家愛護鹿港古蹟文化，就從古蹟禁菸、巡撿菸蒂開始做起。

他說，縣府2016年將全縣50處國家級、縣定級以上古蹟全面公告為無菸古蹟，其中有15處在鹿港，鎮公所即全力支持並配合推動古蹟禁菸，豎立公告、標示並不提供菸桶等相關物品，全面落實禁菸區。

鹿港高中社團指導老師楊順宇說，去年帶學生在人潮密集區撿拾菸蒂，七天就撿了2.5公斤菸，換算大約2000支香菸，暑假又即將到來，呼籲大眾正視古蹟禁菸規定，來鹿港感受人情味、美味，而非陣陣菸味。

(中時 )