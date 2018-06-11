美國與北韓在歷史上的10個關鍵時刻

2018年06月11日 18:57 中時電子報 江飛宇

美國川普總統和北韓金正恩將在新加坡舉行首次峰會，這絕對是美國與北韓關係史上的重要事件，回顧過往，美國與北韓有10個歷史性時刻：

1.韓戰

韓戰發生1950年6月，當時北韓以統一半島為名，突然越過邊界並發動襲擊，最初，弱小的南韓軍幾乎毫無招架之力，差點徹底全滅，然而在聯合國緊急通過出兵維和的決議，美軍發動了仁川登陸戰，將局面給挽回過來，隨後中共以抗美援朝之名介入，雙方長期在38度線的附近拉据，在造成中朝聯軍數百萬人死亡，以及三萬六千名美國士兵的犠牲後， 1953年7月通過停戰協議，但是沒有簽署和平條約，因此朝鮮半島在技術上仍是戰爭狀態。自此美國仍然派出大量部隊在駐紮韓國，目前還有大約28,500名士兵在韓國各地的軍事基地。

普韋布洛號間諜船如今還在平壤展示，這是韓戰後的第1起美國與北韓糾紛。(圖/美聯社)

2普韋布洛號間諜船事件：

1968年1月，北韓海軍攻擊並俘虜了在半島北方海域船行的美軍觀測船普韋布洛號(AGER-2,USS Pueblo)，攻擊導致一名美國水手遇難，另有82人被俘。船員在北韓遭到毆打和訊問，總共關押了11個月，美國談判代最終承認該船非法進入北部領海，並且承認錯誤、道歉，也保證不再發生此類事件，終於換回了船員。不過船隻仍扣押在北韓，並且在平壤展示。北韓官方將其打造成愛國教育的一部分。

3.美軍於DMZ遭砍殺事件

1976年夏天，2名美國士兵在非軍事區(DMZ)修剪白楊樹，突然遭到北韓士兵以斧頭砍死。這是非軍事區最臭名昭著的流血事件，美國士兵憤怒的回應說，他真希望美軍派攜帶核彈的B-52轟炸機出馬恐嚇北韓。之後金日成(金正恩祖父)發表公開談話「對此事表示遺憾」，算是變向的承認錯誤。之後DMZ加強了防線，加裝鐵絲網、圍欄，以及地雷。

4.卡特訪問北韓

1994年6月，美國前總統吉米．卡特(Jimmy Carter)前往北韓與金日成會面，這是最早的美國代表人物赴北韓會面。卡特轉達了金日成有意願與當時的韓國總統金泳三會面，當時稱為「雙金會」。然而，金日成於1994年7月因心髒病死亡，計畫就中斷了。不過在金正日接替權力大位以後，於2000年與韓國總統金大中進行了晚到的雙金會，這是首次南北韓最高領導的會面。

5.美朝核框架協議

1994年10月，美國北韓簽署了具有里程碑意義的核裁軍協議，要求北韓不應再建造核燃料再精煉裝置。根據這一「框架協議」，北韓凍結了核武計畫，並同意拆除核設施，以換取兩座專為發電用的輕水式核反應爐。然而這項協定在2002年崩解，因為美國發現北韓仍有精煉濃縮鈾的計劃。

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6.北韓趙明祿訪問美國

2000年10月，北韓國防委員會第一副委員趙明祿訪問美國，這是韓戰結束以後，北韓官員第一次訪問戰時的敵人。趙明祿與當時的美國總統比爾克林頓會面，並發表了金日成的私人信件。這次訪問是美國與北韓尋求改善關係的重要一步。

7.歐布萊特訪問北韓

在趙明祿訪美的幾週後，美國國務卿瑪德琳．歐布萊特(Madeleine Albright)訪問平壤，她與金正日會面，這也是首次美國現職官員與北韓最高領導的面談。北韓以盛大的表演歡迎歐布萊特，包括大型舞蹈「阿里郎」。然而在小喬治布希總統在2001年1月上台後，和解路線宣告中止。不過卸任的前總統柯林頓還是在2009年前往北韓訪問，以確保兩名遭到拘留的美國記者其人身安全。

8.六方會談

美國在2003年提出新的對北韓外交做法，將韓國、中國大陸、俄羅斯和日本都納入談判桌，稱為六方會談。主要議題以各國安全、經濟貿易和能源供應為主。到2008年的會談後，北韓承諾再次停止核武研發活動，也不再開發遠程投射武器，但是在在如何實踐裁軍步驟時發生爭議， 2009北韓退出六方會談。 ___

9.核武威脅升級

金正恩在2011年得權以後，開始進行大量的武器試驗，目標是具有跨洲打擊能力，到了2017年，北韓完成第6次，也是最強大的核試驗，以及3次洲際彈道飛彈試射之後，全球對於朝鮮半島戰爭的擔憂日益加劇。

10.新緩和政策

就在大家以為韓戰即將不可避免時，金正恩在2018年突然改變了戰術，他提出可以派出一北韓代表團參加南韓的平川冬季奧運會，這是轉折的開始。隨後他提出願意與韓國總統文在寅舉行峰會，並且也可以和美國總統川普會面，議題也包括結束北韓核武器。雖然各界對金正恩是否放棄核武有所懷疑，但是最終川普還是同意與他會面。

(中時電子報)