「2018新北市貢寮國際海洋音樂祭」今夏引爆搖滾魂

2018年06月11日 18:53 中時電子報 綜合報導

每年夏天最受樂迷們引頸期盼的音樂盛事「新北市貢寮國際海洋音樂祭」7/27(五)至7/29(日)將於貢寮福隆海水浴場展開三天熱唱接力賽！今年適逢海祭第18回，而主題「18樂」也將帶給所有樂迷更豐富多元的原創音樂。同時今年海祭也突破以往，創造國際樂團交流的「跨國拼場世界台」，及運用漁船搭建而成的、獨具特色的熱浪搖滾小舞台，要讓來到海祭的樂團與樂迷們，感受更強烈的整體氛圍！

海祭首見！最小11歲、最年長62歲參賽者 追逐夢想不限年齡

今年報名角逐「海洋獨立音樂大賞」的樂團共計159團，當中特別引人注意的是參賽樂手年齡最小僅11歲、最年長62歲，競爭不只激烈，其年齡分佈之廣，可說是跨老、中、青三個世代的對決，也是海祭舉辦以來的首見！經由海祭評審團從報名參賽的樂團中遴選出三十強後，將分別在6/16(六)於PIER5大稻程碼頭、6/17(日)於淡水漁人舞台，以及6/18(一)於淡水捷運站後廣場辦理三場的會前賽，眾家好手準備大展音樂功夫，誓言奪下音樂祭最高殿堂的海洋旗！

連結海祭與海洋文化 創新特色漁船停泊沙洲變身表演舞台

今年海洋大賞得主將獲金牌製作人量身打造數位單曲發行

今年海祭舞台的建置除了維持擁有強烈搖滾風格的碧海藍天大舞台外，更特別以真實的當地漁船在沙灘上設置了相當有特色的熱浪搖滾小舞台，讓參與演出的獨立樂團在濃濃海洋風中盡情展現原創音樂的魅力，相信將帶給樂迷全新的視覺感受！此外，主辦單位今年更增設第三舞台－「跨國拼場世界台」，邀請國外樂團交流演出，要讓完全免費的新北市貢寮國際海洋音樂祭站穩全台CP值最高音樂饗宴的地位！

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」自2000年開始舉辦至今，除了一路堅持國內獨立原創音樂的精神外，今年更提供奪得海洋旗的冠軍樂團發行數位單曲的機會，將視得獎樂團本身的音樂曲風，邀請評審團中擅長該風格的知名評審擔任製作人，並到知名錄音室進行錄製，讓更多新興樂團的用心創作被更多人聽見！

突破獨立搖滾框架！「18樂」三天主題帶來多種曲風 廣納百川

今年海祭以「18樂」為主題，「7/27原創新浪潮」邀請入圍今年金曲獎的茄子蛋與原子邦妮，以及入圍最佳國語男歌手獎的小宇(宋念宇)、代表台灣饒舌兩大品牌之一「顏社」與「人人有功練」在海祭舞台呈現跨世代、跨品牌結合嘻哈電音組合，並由蛋堡壓軸演出；「7/28海洋獨立音樂大賞」除有爭奪海洋旗的決賽樂團表演外，更邀請去年海洋大賞得主、同時也是海祭舉辦以來首次以重金屬樂風奪下海洋旗的「火燒島」演出，並由大馬鬼才創作歌手黃明志壓軸；最後一日「7/29世界狂想曲」除邀請去年海洋之星「厭世少年」演出外，還包括國際樂團－愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine等，以及BOXING、董事長樂團、由蕭敬騰所率領的獅子合唱團熱鬧開唱，就是要讓熱愛原創音樂的樂迷們聽到欲罷不能！

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(中時電子報)