盼西南氣流帶來降雨　水庫等著解渴

西南氣流帶來短暫降雨，11日曾文水庫、南化水庫集水區都有進帳，後續到端午節前都有降雨機會，期盼能挹注更多水量。（莊曜聰攝）

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西南氣流帶來短暫降雨，11日曾文水庫、南化水庫集水區都有進帳，後續到端午節前都有降雨機會，期盼能挹注更多水量。（莊曜聰攝）

終於下雨了！台南地區11日凌晨降下大雨，這次總算下對地方，山區上游集水區稍有進帳，曾文水庫累積降雨量35毫米，預估水庫入流量逾190公噸，約等於台南市4天的用水量，而南化水庫則入流90萬公噸，並將持續自甲仙堰上游引水挹注，南區水資源指出，到端午節前還有西南氣流，期盼降雨能替水庫解渴。

去年入冬以來降雨量少得可憐，台南地區也面臨缺水危機，加上氣溫持續飆高，曾文水庫蓄水率目前已經不到3％，水情吃緊，台南市進入第一階段限水12日將邁入第20天，且目前看不到解除限水的跡象，原水濁度上升、減壓供水等情形讓不少民眾頻喊苦。

11日凌晨短暫的西南氣流引進水氣，南部地區出現降雨，山區也出現明顯雨勢，到中午為主都累積了超過30毫米的雨量，雖然下午開始陸續放晴，但至少集水區有進帳，水利署南區水資源局副局長簡振源表示，根據氣象資料，13日至18日間都還有機會降雨，期盼對水情能有正面影響。

目前一期作供灌期已經完成，曾文、烏山頭水庫蓄水量合計約有2200萬公噸的蓄水量，再加上南化水庫約2000萬公噸左右，可供應台南地區民生及產業用水到7月底無虞，但若降雨量仍不夠理想，恐怕會影響二期作及後續的供水，只盼老天爺多幫忙。

(中時 )

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