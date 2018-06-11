當地居民抗爭12年　七股氣象雷達站確定搬遷

2018年06月11日 19:06 中時 莊曜聰

地方抗爭12年，中央氣象局七股雷達站即將搬遷，6月中正式動工，預計2019年底完成，未來將在七股海堤前坡設置新氣象站，距鹽埕社區1.5公里遠。（莊曜聰攝）

中央氣象局及施工單位舉辦說明會向居民報告搬遷進度。(莊曜聰攝)

2002年啟用的七股氣象雷達站，由於鄰近鹽埕社區，遭到當地民眾與環保團體抗議，認為高功率的電磁波影響居民健康，經過長期抗爭，原本預定在2014年遷移，卻又因濕地保育法重啟環評，延宕至今，終於將在6月中啟動搬遷計畫，預計2019年底完工，今天中央氣象局及施工單位也舉辦說明會，向地方民眾報告好消息。

七股氣象雷達站位於七股區鹽埕社區旁，距離聚落住家從100公尺到1公里不等，設備啟用後數年內，居民發現罹癌死亡率大增，幼童也出現非遺傳性的智力傷害，懷疑肇因於雷達站的電磁輻射影響，因此環保團體及居民從2006年開始抗爭，並向相關單位陳情要求搬遷。

搬遷計畫在2011年由立委連署遷移，2014年經行政院核定，原本隔年就要實施，卻因濕地保育問題，場地需要辦理環評，又卡關2年，總算在今年3月通過，工程在本月15日就要動工。

中央氣象局第四組組長秦新龍指出，新的雷達站位於七股海堤旁，距社區距離再外推1.5公里，且採用的雷達功率強度僅有原先的40分之一，遇到10月到3月間的候鳥期，也不進行開挖、整地、結構等大型工程，以降低對生態環境及居民生活衝擊。

今天的說明會後，鹽埕里長李財教及居民表示，以後總算不用提心吊膽，可以睡個好覺了，南市環保聯盟理事長黃安調則建議，氣象雷達站舊址可改為氣象博物館，並培養在地民眾擔任導覽員，對觀光也有助益。

(中時 )