超商買保險套夾帶未結帳 外勞因「害羞」判無罪

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

因生理需要，到超商買保險套，你會大喇喇拿在手中排隊結帳？還是等沒人時趕緊結帳離開？一名越南籍的移工，日前在某超商買了保險套，因為放在口袋「忘記」結帳被移送法辦，這名移工說，挑買保險覺得「害羞」，所以先放在口袋裡，結帳時忘了拿出來，並不是有意「竊盜」，案子上訴到高等法院，採信移工雇主作證「他是好人」且是「模範工人」，所以判定無罪定讞。

判決書指出，這名阮姓外籍勞工來台7年，在宜蘭一家公司工作，女友首度來台會面，因有性需求，他到超商購買保險套後竟放入口袋未結帳，接著購買4瓶啤酒和一顆茶葉蛋，但僅將啤酒和茶葉蛋結帳即離去。

超商清點後發現該盒保險套疑遭竊報警，一週後警方通知阮男到案，據《自由電子報》報導，阮男強調，他來台工作7年了，因為女友第一次來台看他，才首度購買保險套以備不時之需，他因為時常到超商物，覺得害羞，才先將保險套放入口袋，後來是因為忘記結帳，絕非竊盜。

後來這名移工的雇主也作證指出，阮男在公司工作多年，在公司外勞共65人中，他一直排名前3名，生活很檢點，「是我們公司的優良勞工」。

高院認定，綜合阮男辯詞和證人證詞，阮男有可能因害「害羞」才將該盒保險套先放口袋內，後來忘了結帳，並非竊盜，加上檢察官未提出其他不利於阮男的證據，判他無罪定讞。

(中時電子報)

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