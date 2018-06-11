停車竟比搭車到外地貴 民代籲鐵路局不該唯利是圖

陳世榮當初擔任樹林市長時開闢的停車場，台鐵收回後委外收費，假日收費價格竟比來回台北的火車票價還貴。（陳俊雄翻攝）

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樹林火車站是東部幹線起點，每日平均有約1萬6000人次進出車站，原本位於後站的機車停車場，停車費率卻從2015年起由免費調升為20元、30元後，又從今年6月起調升為平日35元、假日45元，新北市議員陳世榮抨擊，樹林到台北的火車票價18元，但停車費用卻要35元，不符比例原則，呼籲新北市政府應該拿出行政手段，約制鐵路局、停車場業者唯利視圖之不當作為，平息火車通勤族不滿情緒。

陳世榮表示，在他擔任樹林市長期間，為解決民眾轉乘火車之機車、自行車停放問題，由樹林市公所自行編列經費，辦理鐵路局老舊宿舍拆遷補償，開闢900個機車、500個自行車停車位，供轉乘火車民眾免費停放，以解決市容停車亂象，並於2010年1月25日啟用。

陳世榮指出，停車場租期到2014年12月31日止，市府交通局未進一步與鐵路局續約，任由鐵路局收回辦理招標委外經營收費，且費率一路調升，造成火車通勤族額外負擔，引發許多民眾抱怨。

陳世榮表示，除了停車免費除改為收費、費率一路調昇外，鐵路局及業者又變本加厲，縮減機車、自行車停車位，大量增設汽車停車位謀利，有違當初開闢停車場是專供轉乘火車通勤族停放機車、自行車之政策目的。

陳世榮指出，市府交通局應以停車場主管機關出面協調，約束鐵路局、業者唯利是圖之不當作為，進一步維護火車通勤族權益。

(中時 )

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