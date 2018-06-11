北美生技展台公司爭光 賴揆：台灣生醫創新實力世界一流

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2018北美生技展，台灣10家新創團隊公司上星期參加創新挑戰賽(Innovation Challenge)，其中「台灣共振波研發(股)」及「台北奈米生醫科技(股)」從200家各國新創團隊中，贏得創新挑戰賽的第1名與第3名。賴揆今在臉書發文表達肯定，強調這也證明，台灣生醫產業的創新實力已經是世界一流。

賴揆表示，上週政務委員吳政忠帶領行政院團隊，整合產官學研共200多人，以及台灣的生醫業者，赴美參加全球生技盛會北美生技展(BIO International Convention 2018)，並與各國知名生技業者進行交流，在北美生技展的RESI (The Redefining Early Stage Investments)創新挑戰賽(Innovation Challenge)中，台灣代表團共有10家公司參賽，其中「台灣共振波研發」及「台北奈米生醫科技」這兩家公司，從200家各國新創團隊中，分別得到創新挑戰賽的第一名與第3名，這是台灣團隊首次於該活動中得獎，他要表達高度肯定，這也向國際證明，台灣生醫產業的創新實力已經是世界一流。

賴揆說，對於生醫產業的發展，行政院也正在積極推動，在5+2創新產業中，提出「生醫產業創新推動方案」，要透過「完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業」4大行動，將生醫結合資通訊技術、人工智慧與大數據資料庫，推動生醫產業以及醫療健康數位轉型，要在台灣北中南等區域，打造不同特色的生醫產業聚落，讓台灣成為亞太的生醫研發重鎮，讓更多生醫產業公司，能夠得到更多資源挹注，持續用堅強的實力揚名國際。

(中時 )

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