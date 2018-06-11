卸下16年首席指揮一職 拉圖月底告別柏林愛樂

指揮拉圖月底將卸任長達十六年的柏林愛樂首席指揮一職。(本報資料照片)

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柏林愛樂官網上大大寫著：「再見，拉圖爵士！」離別曲慢慢響起，知名指揮拉圖將在本月底告別柏林愛樂，卸下16年首席指揮一職。柏林愛樂也從本周起舉行八場音樂會，除了與鋼琴家齊瑪曼合作之外，拉圖也將以馬勒《第六號交響曲》在柏林愛樂廳內與樂迷正式告別，這也是他第一次客席指揮柏林愛樂的樂曲。

拉圖回憶，1987年11月是他第一次與柏林愛樂合作，「我還記得地上行李箱就是裝著馬勒《第六號交響曲》樂譜，我超緊張，我決定在排練的第一次休息之前不要說一句話。」結果雙方合作得非常愉快，「我不得不說這個樂團非常慷慨，願意接納年輕人。那年我才32歲。」2002年9月1日，拉圖正式成為柏林愛樂首席指揮，當他即將卸下任期，他也選擇演奏馬勒《第六號交響曲》，「這樣是很圓滿的結束。」

最後拉圖將在戶外舉行兩晚音樂會，與所有支持他的樂迷告別，拉圖的女中音妻子中音瑪格達萊娜‧科耶娜（Magdalena Kozena）也將到場演唱。

柏林愛樂成立於1882年，是全球公認最頂尖的交響樂團之一，柏林愛樂有清晰明確的音樂理念，團員是菁英中的菁英，他們對詮釋音樂的要求達到極限，每一次演出都有驚人的爆發力與能量，讓樂迷為之瘋狂。十年前拉圖曾經在接受訪談時表示，「柏林愛樂正在燃燒！」直到今天，拉圖還是堅持這一點，不曾改變，「我要很小心不要把手放得太近，因為只要一點點火花，就可以驅動這個偉大的樂團。」

拉圖從2002年率領樂團至今，讓柏林愛樂屢創高峰。2005年在賽門拉圖爵士帶領下，柏林愛樂首度來台，掀起旋風。2013年柏林愛樂與賽門拉圖再度訪台，樂迷熱情更加高張，拉圖爵士與該團對台灣台北的感情也更為深厚。2016年則是拉圖最後一次以首席指揮的身份率團訪台。

拉圖接掌柏林愛樂時才47歲，充滿年輕活力，樂團也充分接受他所帶來的一連串重要改革，樂團將演出觸角從音樂廳拓展到學校，甚至網路雲端，讓樂團在全球持續保有觀眾群。

事實上柏林愛樂數位音樂廳的建立，台灣扮演了關鍵性角色，原來2005年拉圖率柏林愛樂來台演出，不只音樂廳內爆滿，音樂廳外擠入超過3萬名愛樂者欣賞實況轉播，廣場上洋溢著熱情的年輕面孔，震撼了拉圖與柏林愛樂團員，拉圖開始思索如何透過數位形式，讓全球觀眾都能無遠弗屆欣賞柏林愛樂的演出，也才有了2008年年底柏林愛樂數位音樂廳的誕生。

(中時 )

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