張立昂衰被潑漆臭3天！和葉星辰「粉紅之吻」超展開

葉星辰主動吻上張立昂。（台視）

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張立昂遭潑漆後與葉星辰上演浪漫吻戲。（台視）

張立昂、葉星辰主演的台視、三立偶像劇《三明治女孩的逆襲》10日收視再創新高，全體平均收視1.29。劇中慘遭抗議老員工潑漆的張立昂，被心疼他的葉星辰主動獻吻。張立昂說，由女生主動獻上初吻蠻害羞，且當時他全身都是顏料，葉星辰又塗藕色脣膏，親吻後脣膏沾到嘴巴上下，感覺好像腫起來，加上他身上的顏料，感覺很像「粉紅之吻」。由於他劇中連續被潑漆4次，右側臉包括眼睛、鼻子和耳朵都被紅色廣告顏料噴到，身上臭味3天都消不掉。

張立昂飾演的執行長難為，劇情描述他要收掉五家業績無法達到的服飾店，遭受老員工們抗議，為自救不惜對他潑漆來表達不滿。拍這場戲時葉星辰在旁，戲裡戲外都看得蠻心疼，因張立昂連續被潑了四次，除了衣服，整個右側臉都被紅色廣告顏料噴到。

葉星辰認為接下來的吻戲真的很特別：「那天拍接吻的鏡頭四面八方都有，雖然全身都是漆紅通通，看似很狼狽，但畫面既霸氣又浪漫。」不過她坦言私下是「俗辣」，平常不敢對男生太主動，但如果有十成把握就會勇敢出擊，這次拍吻戲前一天比較緊張，拍攝當天反而不會，「導演一喊卡，立昂哥露出靦腆笑容，覺得他很可愛」。

網友也稱讚兩人的「階梯之吻」很棒，看得心花怒放：「筱青姊好霸氣、霸道女主角好攻！」也讚賞編劇沒讓追隨在後的子閎當場撞見，算是突破窠臼的「新梗」，且對後續既甜又虐的劇情發展相當期待。

(中時 )

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