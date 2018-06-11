《高塔》收視4連冠！孟耿如「公主幫」關島high送泳裝辣照

2018年06月11日 19:43 中時 林淑娟

孟耿如和Duncan接吻橋段，網路熱議。（東森）

田中千繪、莫允雯。（東森）

台視、東森《高塔公主》9日播出拿下4歲以上平均收視1.34的好成績，更接連四周奪下偶像劇收視冠軍！孟耿如和莫允雯、鄭茵聲3人正一起到關島玩，聽到收視再度奪冠忍不住開心放聲歡呼，還放送她們的海灘泳裝辣照感謝觀眾支持！

孟耿如表示，每周都能聽到好消息真的很開心！「其實我和莫允雯、鄭茵聲、王牧語有一個公主幫群組，我們不但每周都會討論收視或劇情。現在還會截圖慶祝收視新高，連我們一開始也沒想到這部戲的迴響這麼大。」。

本集收視最高點落在田中千繪與莫允雯在餐廳對談，兩人初次談論各自感情的橋段，收視最高到2.47。莫允雯表示「因為我們原本是有些對立的立場，甚至可以說有點敵意，所以這場戲都放下心防談論自己的感情，可說是我們關係的轉折點。」田中千繪表示「這場戲開拍前我們和導演討論很久，希望能把成熟女性對愛情的看法帶入這場戲。而這部戲也是我第一次和莫允雯合作，她是一個非常熱愛表演的演員，能跟她合作非常開心！」田中千繪也開心表示「我很久沒參與台灣電視劇的演出了，這次拍《高塔公主》能感受到整個劇組對這部戲的執著和熱愛，也為這部戲能受到這麼多的矚目感到非常開心！ 」。

結尾時孟耿如和Duncan接吻的橋段，讓該集在開播前便在網路上掀起熱議，觀眾更超入戲的分成「邵齊派」和「以凡派」。還有站「米娜派」選擇女主角愛誰就選誰的粉絲，被網友搞笑套上最近流行語稱為「佛系觀眾」。孟耿如笑說連她身邊都很多朋友在追，也分成兩邊的支持者。Duncan聽到觀眾回應也笑說「分成派系是好事阿！代表演員們都演得很好是肯定的象徵，所以我反而很感謝觀眾們。但也可能是我拍攝太投入沒想那麼多，才讓觀眾入戲到氣得牙癢癢」。

(中時 )