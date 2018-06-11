反腐追根 陸明文嚴禁軍隊有償服務

2018年06月11日 21:28 旺報 陳君碩

大陸新華社11日報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳印發《關於深入推進軍隊全面停止有償服務工作的指導意見》，明文要求，堅決停止一切以營利為目的、偏離部隊主責主業、單純為社會提供服務的項目。開展有償服務的項目，合同協議已到期的應予終止，不得續簽，全部收回軍隊資產；合同協議未到期的，通過協商或司法程序能夠終止的項目，應提前解除合同協議，確需補償的，按照國家法律規定給予經濟補償。

《指導意見》指出，軍隊全面停止有償服務，是黨中央、中央軍委和習近平總書記著眼實現黨在新時代的強軍目標、全面建成世界一流軍隊作出的重大戰略決策，是深化國防和軍隊改革的重要內容。這項工作自2016年年初開展以來，經過各方共同努力，組織領導、政策制度、軍地聯動、司法保障體系逐步建立完善，項目清理停止成效明顯，人員分流安置順利，善後問題處理平穩，保持了部隊和社會兩個大局穩定。

《指導意見》強調，要準確把握軍隊全面停止有償服務重大戰略決策意圖，按照軍隊不經營、資產不流失、融合要嚴格、收支兩條線的標準，堅持堅決全面、積極穩妥、軍民融合，按計劃分步驟穩妥推進，到2018年年底前全面停止軍隊一切有償服務活動，堅決停止一切以營利為目的、偏離部隊主責主業、單純為社會提供服務的項目。開展有償服務的項目，合同協議已到期的應予終止，不得續簽，全部收回軍隊資產；合同協議未到期的，通過協商或司法程序能夠終止的項目，應提前解除合同協議，確需補償的，按照國家法律規定給予經濟補償。

《指導意見》明確，對複雜敏感項目，區分不同情況，主要採取委託管理、資產置換、保障社會化等方式進行處理，國家和地方政府在政策上給予支持。對已融入駐地城市發展規劃，直接影響社會經濟發展和民生穩定，合同協議期限較長、承租戶投資大，有潛在軍事利用價值，確實難以關停收回的項目，可以實行委託管理。對獨立坐落或者能夠與在用營區相對分離，軍事利用價值不高，已經形成事實轉讓的項目，由中央軍委審批確定後，可以採取置換等方式處理。對部隊營區內引進社會力量服務官兵工作、生活的房地產租賃項目，納入保障社會化範圍，規範准入條件、運行方式、優惠措施、經費管理等，更好地服務部隊、惠及官兵。

《指導意見》明確，軍隊全面停止有償服務後，將國家賦予任務、軍隊有能力完成的，軍隊特有或優勢明顯、國家建設確有需要的，以及軍隊引進社會力量服務官兵的項目，納入軍民融合發展體系。對需納入軍民融合發展體系的行業項目，由軍地有關部門研究提出有關標準條件、准入程序、審批權限、運行管理等政策辦法，實行規範管理，嚴格落實收支兩條線政策規定。對軍隊全面停止有償服務後空餘房地產、農副業生產用地、大型招待接待資產，全部由中央軍委集中管理、統籌調控。

(旺報 )