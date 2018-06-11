台灣國際陶藝雙年展最年輕得主吳育霈 鶯歌陶博館辦個人首展

吳育霈和他的作品合影。（陳俊雄翻攝）

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吳育霈作品「土與釉系列一二三」。（陳俊雄翻攝））
吳育霈作品「土與釉系列一二三」。（陳俊雄翻攝）

「台灣國際陶藝雙年展」史上最年輕的首獎得主吳育霈，即日起至7月8日止於鶯歌陶博館1樓陽光特展室展出「呼喚奇蹟－吳育霈創作個展」，展出吳育霈14件作品，歡迎喜愛陶藝民眾前往參觀。

79年次的吳育霈從未參與過國際競賽，25歲時翻轉陶土與釉藥主、客體，首次參賽就獲得「2016台灣國際陶藝雙年展」首獎殊榮，並創下歷年來最年輕得主的紀錄；歷經3年的創作，她以「呼喚奇蹟」為名在陶博館舉辦個人首展。

吳育霈說：「我在偶然的機會下把釉藥燒製出令人驚喜的狀態，再花費1年半的時間測試才算是真正成功，泡泡狀的釉藥就像是奇蹟般出現在我的面前。」

2016陶藝雙年展評審委員之一的資深陶藝家范振金，也特地前來參與開幕茶會，他表示，創作之路很辛苦，作品要叫好又叫座很不簡單，吳育霈的創作包含理性與感性，形與色的搭配有很大的突破，不過做一個快樂的陶藝家才是最重要的事！

「呼喚奇蹟－吳育霈創作個展」共展出14件作品，包括有土與釉系列一、二、三；系列一延續得獎作品《土》的特色，利用釉的收縮特性，反覆燒製後，僅留有釉的形態，用燈投射、置放於玻璃架上，作品與影子交互交織成一幅幅美麗的畫面。系列三則是最新的創作，燒製到1160度呈現泡泡狀的釉藥，經過裁切後的剖面有著不規則形的孔洞，有民眾認為很像發粿、舒芙蕾，吳育霈說：「也蠻像我喜歡的多肉植物。」

最有趣的是，友人說很少做陶的人有「潔癖」，不過吳育霈潔癖的個性，讓她堅持作品非黑即白，非圓即平，搭配簡潔的展示手法，才造就了吳育霈精采的陶藝之路。

除了首獎得主吳育霈展出新作，和吳育霈並列首獎的小島修（Osamu Kojima）、金獎得主約書亞‧克拉克（Joshua Clark）與科斯瑪斯‧巴利斯（Kosmas Ballis）也將於今年接續來台辦展，令人期待。

(中時 )

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