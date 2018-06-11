桃園拚外交 馬紹爾促姊妹市 日本香川月月來台

2018年06月11日 20:26 中時 蔡依珍

市長鄭文燦接待馬紹爾群島共和國大使館副館長卡蒂爾。(秘書處提供)

桃園市府積極拓展外交，馬紹爾群島共和國大使館副館長卡蒂爾女士（Anjanette Kattil）11日訪問桃園拜會市長鄭文燦，力促和馬紹爾總統海妮（Hilda Heine）的故鄉「奧爾環礁」成為姊妹市；日本香川縣議會觀光議員聯盟會長鎌田守恭也率團來訪，副市長游建華邀請他們參加未來的幾個月登場的文化體育活動。

鄭文燦說，馬紹爾現任總統海妮的故鄉奧爾環礁（Aur Atoll）以編織手工藝聞名，主要產業為農、漁業以及觀光遊艇，還有豐富的珊瑚礁生態，是潛水勝地，非常歡迎馬紹爾群島的城市來交流。

鄭文燦也提及桃園的竹圍漁港也正在發展遊艇觀光碼頭，相信未來可以和奧爾環礁交流經驗，邀請奧爾環礁的地方首長來參觀桃園的漁港、農業、文化、遊艇碼頭及太陽能產業，尋找雙方更多的合作項目，強調臺灣跟南太平洋國家關係十分密切，會盡力促成桃園市與馬紹爾的城市交流。

日本香川縣議會觀光議員聯盟會長鎌田守恭也率香川縣觀光協會代表一行7人來訪，鎌田守恭說，桃園市與香川縣在2016年7月締結友好城市至今，桃園多次邀請香川縣來臺參與活動，提升了不少香川縣的在台知名度，香川縣來自台的遊客去年達到13萬人，與5年前相比成長了近5倍，相信是與桃園市頻繁交流的成果。

游建華說，今年農業博覽會香川縣更特地空運高級黑松盆栽來臺，也帶來許多特色農產品例如烏龍麵、枇杷等參展，受到民眾喜愛，接下來幾個月，桃園市也將舉辦許多文化體育活動，包括7月份大溪木藝生態博物館活動、9月地景藝術節、10月份客家美食料理比賽、12月的「石門楓半馬」，邀請香川縣繼續派員參與，希望藉由這些交流互動，可以讓兩個城市的友好關係更加久遠。

(中時 )