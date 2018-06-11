行走的CD！最強女團MAMAMOO 9月1日強勢來台

最強實力GRIL CRUSH女團「MAMAMOO」將強勢來台，眾多粉絲欣喜期待。（維爾倫國際／希林國際提供）

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時報周刊
溫博鈞

南韓大勢實力女團MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人及華莎四名成員組成，各個成員皆具備主唱的實力，今年三月攜第六張迷你專輯《Yellow Flower》回歸，一改原本的風格這次「以成員本身作為專輯企劃」，以「華莎」加上「春天」、「黃花」，作為專輯的主軸，主打歌〈星光閃耀的夜晚(Starry Night)〉更達成《人氣歌謠》三冠王的佳績，此次回歸共拿到九座一位獎座。

今年MAMAMOO獻給粉絲的驚喜不斷，年初發行單曲〈칠해줘 (Paint Me)〉，三月攜迷你專輯回歸，三月底發行特別單曲〈每天見吧(Everyday)〉，是為了報答粉絲們的支持而準備的禮物。緊接著輝人發行個人單曲專輯《magnolia》 ; 華莎與LOCO合唱的〈別給我〉攻佔七個音源榜一位 ; 頌樂三場首爾個人首場演唱會秒殺，更加開釜山演唱會 ; 玟星也發行個人專輯《SELFISH》。而時隔一年MAMAMOO也再度獻唱OST〈夢中的你〉，簡單的樂器伴奏襯托出四位成員的好歌聲。

即將在9月1日（六）在新莊體育館登場《2018 MAMAMOO CONCERT in TAIWAN》，是MAMAMOO首次來台舉辦演唱會，現場將帶來最精彩的舞台，活動門票將於7月14日（六）開賣，「MOO MOO」們務必把握機會。

(時報周刊)

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