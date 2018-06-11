義美高志明：限塑政策 應為珍珠奶茶開一扇窗

義美高志明：限塑政策 應為珍珠奶茶開一扇窗。（圖/翻攝自環保食安志工 臉書）

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中時電子報

政府推動限塑政策，環保署8日時預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，引發民眾討論「這樣之後怎麼喝珍珠奶茶」。對此，義美食品總經理高志明今天發文指出，符合世界潮流、正確的「限塑政策」，應該為「台灣銘品---珍珠奶茶」開一扇窗。

環保署8日時預告，自明年七月起，將限制公部門、公私立學校、百貨及購物中心及速食店，不得提供一次用塑膠吸管給內食餐飲消費者使用，引發民眾質疑沒吸管怎麼喝珍奶，據傳還有環保署官員教導說，「可以用湯匙喝」的回應，讓民眾痛批太荒謬。

針對此一議題，義美總經理高志明今天發佈聲明稿表示，環保署積極推動的「限塑政策」，是符合世界潮流的，國人必然會支持。若不推動的話，未來必遭國際環保團體譴責。

但他也強調，好的政策，若無法讓國人充分了解，才實施；或只執著政策、無任何例外考量，或完全不顧國內外不同國情、民族的飲食文化傳統，則再好的「限塑政策」，也必然遭致強烈民怨！

高志明認為，「珍珠奶茶」是台灣極少數在全球「即飲飲料」的消費市場，有極高的知名度，與極佳的正面好評；「珍珠奶茶」不用特殊的「大口徑吸管」，吸食品嚐，若改用湯匙的話，必然會失去其美味的風韻。

因此，高志明認為，「限塑政策」不應該是銅牆鐵壁、鐵板一塊；不應該不顧「台灣銘品---珍珠奶茶」、國際知名的美好「台灣杯裝冷飲」的絕佳口感。最後，他懇請「限塑政策」為「台灣銘品---珍珠奶茶」開一扇窗。

(中時電子報)

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