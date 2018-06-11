「足球貴公子」陳昌源推紀錄片 不知道老爸這麼會說話

陳昌源透露，拍紀錄片時一開始不習慣鏡頭跟拍和民眾的關注，但看到成果後，很開心能透過紀錄片和球迷分享他的生活。(敢夢者團隊提供)

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中時電子報
/台北報導
陳昌源首度以一身西裝出席紀錄電影記者會，帥氣現身(敢夢者團隊提供)

「足球貴公子」陳昌源（夏維耶Xavier Chen）加入籃球林書豪、棒球王建民兩位運動明星，也推出個人紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」，將在19日進行特映會，紀錄片中呈現他和家人之間濃厚的情感，特別是父親談論好多關於陳昌源的故事，讓他笑說：「不知道父親這麼會說話。」

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陳昌源在比利時出生、長大，但擔任外交官的祖父陳畊生來自台灣，因此擁有中華民國血統，2011年陳昌源取得中華民國國籍，並代表中華男足出賽，2011年完成中華男足處女秀之後，他把身上的比賽球衣脫下，送給在場邊觀賽的祖父。

陳昌源(中)邀請同樣征戰於歐洲頂級聯賽台裔球星周定洋(左二)，返台擔任紀錄電影記者會特別來賓。(敢夢者團隊提供)

談到已故的祖父及家人，觸動陳昌源內心柔軟的部分，他說：「代表中華隊出賽，是我最正確的決定之一。」陳昌源兒時4年是由祖父母照顧，會披上中華隊球衣的主要原因也是祖父，「因為可以回台灣比賽，我就能多探望祖父。」

陳昌源透露，從小父母就不會逼他，成為足球員是自己的選擇，「只有念書時，因為我數學不好，爸爸才建議我大學選擇主修法律。」

小時候陳昌源已加入比利時國家隊為目標奮鬥，踢過比利時U19國家隊，他說：「雖然有點遺憾太晚加入中華隊，不過人生中許多事都會在對的時候來，也是剛好有這個機運，我才會披上中華隊球衣。」

至於父親，陳昌源笑說：「雖然嚴肅，但是一個非常好的父親，看到紀錄片老爸分享許多跟我有關的往事，才知道原來他這麼會說話。以前父親不太會跟我們表達什麼，但是孫女出生後，他也越來越常展現內心的情感。」

「敢夢者：最後一擊 陳昌源」的製片林凡舜透露，投資500萬台幣、在比利時、台灣兩地拍攝，才誕生這部紀錄片，想要了解更多陳昌源和家人的互動，以及他為了足球、中華隊付出多少心血的故事，可以上https://www.zeczec.com/project/xavierchen查詢特映會購票資訊，以及電影粉絲專頁。

(中時電子報)

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