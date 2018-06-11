龍華科大空淨管家 兒茶素洗潔液雙獲青創創業獎

龍華科大空淨管家、兒茶素洗潔液雙獲青創創業獎。(校方提供)

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龍華科大空淨管家、兒茶素洗潔液雙獲青創創業獎。(校方提供)

龍華科技大學應用外語系老師趙娟黛指導創業團隊「空淨大師」歷經激烈競爭，從眾多好手中脫穎而出，獲得「2018青年啟動創業台灣創業競賽」第二名，化工與材料工程系老師李九龍指導的團隊，也獲得佳作肯定，師生表現亮眼。

趙娟黛帶領文創系潘錦濤、財金系蔡妍昕、應外系劉名瑜的跨領域團隊，參加創業競賽，歷經第一階段13校、41件作品初選，入圍前10名。決賽中，同學們透過穩健台風、精準的答覆及大膽細膩的創新創業構想，在多組參賽隊伍中脫穎而出，獲得評審團高度肯定，不負眾望，勇奪第二名佳績。

趙娟黛肯定學生自主自發的表現，研發的智能空氣淨化器「空淨管家」，上月甫在全國技專校院學生實務專題製作競賽決賽、榮獲商業群第一名，首屆浙台技能文化週創業競賽也獲得第一名佳績，更從教育部高教司106學年度「創業實戰模擬學習平台」近200隊伍中勝出、獲得10萬元創客基金。劉名瑜直說經驗無價，跨領域團隊的溝通學習、團隊合作、企業的對談及擴展的人脈，都是可以讓她一輩子帶著走。

化材系研究生李偉誠、張孝榮、林昱維，共同組成茶多酚創業團隊，由系主任李九龍指導下，以「魔淨兒茶素科技股份有限公司」的計畫獲得佳作肯定。李九龍說，團隊以關鍵專利技術─新型兒茶素萃取方法，以及含兒茶素洗潔液的新科技技術，製造以兒茶素為基底、無毒、天然、環保洗滌系列的產品，能夠天然分解、不造成環境及水源汙染，為地球盡一份力，環保行銷理念順利獲得評審青睞。

龍華科大校長葛自祥指出，學校積極推動三創教育，並鼓勵同學參加創新創業競賽，使其有機會將所學發揮，對人才培育有正面助益。該校近年積極推動學生創新創意創業有成，共培育出十多個學生創業團隊，學校並協助學生將創新、創意研發成果，轉化為專利智財權，進而技轉商品或自行創業，協助青年創業邁向第一哩路。

(中時 )

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