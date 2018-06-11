粽香幸福台灣尾 恆基醫院連13年大手牽小手包粽傳遞愛

2018年06月11日 21:34 中時 謝佳潾

恆春基督教醫院11日舉辦「第13屆粽香幸福台灣尾」活動，顧恩郁營養師介紹健康吃粽子的秘訣。（謝佳潾攝）

端午節將至，恆春基督教醫院11日也展開連13年不間斷的「粽香幸福台灣尾」活動，特地請來15位志工媽媽與32位幼兒園學童一起大手拉小手合力包出由恆基營養師團隊調配的營養粽，並貼心地陪伴國境之南的長者們共度佳節，讓恆春半島提前飄起幸福粽香。

恆基醫院指出，為了照顧台灣尾居民健康，並顧及長者腸道消化及營養均衡，恆基營養師團隊特別設計幸福粽菜單，除減少糯米量外，還加入小米、黑米及紅藜等全榖根莖類，增加纖維質，不怕食用後消化不良。

營養師顧恩郁指出，蔬菜類也添加紅蔥頭、蘿蔔乾以及甲酸漿葉，不僅豐富粽子食材，也增加美味口感，同時更達到營養攝取的均衡。恆基營養師團隊在活動中，還特別傳授在地居民健康吃粽的營養小訣竅。

恆基醫院表示，今年因再度與全聯合作，所以除活動當日所包製的營養粽外，還將連同發放物資給恆基護理之家的長者們、以及恆春半島的200位獨居老人，讓他們在端午佳節吃得健康也感受到社會傳遞的溫暖。

恆基醫院說，營養粽及物資將於13日至15日期間，由恆基社福團隊分送至恆春半島5鄉1鎮的獨居長者們手中，讓他們孤寂的心再次被愛溫暖，也盼藉此熱情，讓台灣尾獨居及弱勢的老人們在佳節之際不再孤單。

(中時 )