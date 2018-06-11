中市新社高中拔河摘金 林佳龍允諾助購室外拔河機

台中市長林佳龍在網路直播，他在新社高中的拔河體驗，讓許多網友又驚又喜。（盧金足翻攝）

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台中市新社高中在全國各級學校室內拔河錦標賽，奪下高中男子甲組冠軍，市長林佳龍11日親自前往學校向學生祝賀，並穿上新社高中運動外套、防護衣與拔河鞋，下場體驗拔河時，同步透過臉書在網路上直播，讓許多網友又驚又喜。此外對於學生希望擁有戶外拔河機，林佳龍允諾將尋找經費協助。

新社高中體育班在拔河比賽上表現亮眼，不僅去年在中正盃與體育署獲得第一名，也在協會盃獲得第三名，日前更在全國各級學校室內拔河錦標賽，奪下高中男子甲組冠軍。

林佳龍今日特別撥空前往學校向學生們祝賀，親自與同學們、新社高中校長歐靜瑜、新社高中家長會長陳重光、拔河隊教練陳麗惠等人在體育館座談，欣賞他們奪冠的精彩影片，並深入了解同學在升學、訓練上的需求。

「我很感謝拔河隊孩子！」歐靜瑜表示，拔河不是亞奧運的項目，同學無法以此賺取豐厚的獎金，然而同學仍是不分平日、假日堅毅的訓練；看著他們持之以恆投入這份運動，不僅自己被激勵，學校也會在朝會播放拔河隊的影片，希望激勵更多孩子向他們的精神學習。

林佳龍也詢問學生，能幫他們多做什麼事情，同學們反應，「學校缺室外拔河機！」因為現在同學只能「跟椰子樹對拉！」就是把拔河繩綁在樹上，然後彼此對拉，因此希望可以有室外拔河機。對此，林佳龍馬上允諾將協助尋找經費幫忙，獲得同學熱烈歡呼。

林佳龍也換上新社高中的運動外套，並且穿上防護衣與拔河鞋，與教育局長彭富源一隊，對抗由家長會長陳重光領軍的隊伍，親自感受拔河是一項鬥力又鬥力的運動競賽，賽後他說「拉一下就汗流浹背，可想見同學的辛苦。」在與同學握手時，又贊同學粗厚長繭的雙手是精實努力的成果。

最後，林佳龍也在校方邀請下，於拔河牆上與其他同學一樣，畫出手型並簽名，並致贈西瓜與運動飲料送給同學，新社高中也回贈一顆由學生種植的瓠瓜，感謝林佳龍對青年加農的支持，讓學校增設農業經營科與園藝科。

(中時 )

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