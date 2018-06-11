MLB》震撼！美媒爆料大谷手得開刀 2020年才復出

2018年06月11日 21:09 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平的大聯盟「二刀流」之旅，只上演了兩個多月，即將暫時歇幕？《ESPN》記者戈梅茲(Pedro Gomez)在《SportsCenter》節目爆料，日前傳右手肘受傷的大谷，很可能得接受韌帶移植手術(Tommy John Surgery)，不但今年菜鳥球季報銷，且預計要到2020年才能復出。

大谷前次先發，於美國時間6月6日對皇家，該役投4局1分，第5局出現傷勢退場；2天候，就傳大谷右手肘韌帶出現第二級撕裂傷。大谷初步先注射高濃度血小板血漿及幹細胞注射治療，休養至少三周再評估狀況，暫沒傳出要動韌帶移植手術的消息。

然而，戈梅茲卻提前揭露，天使球團預期大谷將進行手術的事實，「所有我聽到的事都是真的，他(大谷)很可需要進行韌帶移植手術...當他接受手術後，最早能看到他復出的時間，可能會是2020年球季。」關於這消息，天使球團還未有所回應。

日本投手前進大聯盟，韌帶受傷的案例屢見不險；在大谷之前，田中跟達比修韌帶都受過傷，其中，達比修有接受手術，田中則選擇透過復健續投。達比修2015年開季前，檢查出右手肘韌帶斷裂，決定接受韌帶移植手術，整季報銷，直到2016年球季中段，才重返大聯盟戰場。

(中時電子報)