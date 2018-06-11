川金會登場 國安人士：美更有餘裕管理台海風險

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川金會12日將在新加坡登場，國安會近日密集召開會議研判川金會對亞洲及台灣局勢的影響。熟悉國安人士表示，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理南海和台海的風險，大陸的外交籌碼也將隨之減少。

針對川金會可能討論的議題，以及美國和北韓關係緩和後，各國和美國軍事佈局的影響，國安會議連日來召開會議進行沙盤推演，並將最新情勢向蔡英文總統報告。

此次美國總統川普和北韓領導人金正恩會談，包括美方等都已事先與我方交換訊息，熟悉國安人士指出，我方對於區域情勢的發展，一直都有透過各種管道掌握訊息，並與相關國家保持密切聯繫。

他說，北韓核武問題是美國對外安全政策首要關切，也是東亞區域穩定的最大變數。朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內其他安全議題包括南海、台海之風險。

國安人士強調，換言之，當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起所造成的區域緊張。而當美國不再需要中國配合施壓北韓時，中國的外交籌碼將隨之減少。

他說，大陸目前最優先的利益在於國內經濟的穩定發展，短期內，中美貿易戰爭與關稅制裁仍無緩解跡象，中國如果繼續在南海或台海等區域安全議題上，選擇與美衝突，將非明智之舉，如此將讓美國政府內部鷹派有絕佳理由，持續在經濟與安全議題上對中國施壓。

(工商 )

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