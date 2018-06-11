記者採訪遭關切 星國警善意提醒「這次比較敏感」

2018年06月11日 21:17 時報周刊 林彥君

哈遠儀前進新加坡採訪「川金會」。

美國總統川普與北韓領導人金正恩將在12日於新加坡首度公開會面，中視中天新聞團隊派出當家主播哈遠儀、資深駐美特派記者龔邦華、資深軍事政治記者林于喬以及政論節目主持人張以仁，帶來「川金會」第一手消息，並打造「狂人聚星-川金拚核平」特別報導，10日下午1時收視0.63（4歲以上）奪下新聞頻道同時段第一。

林于喬和陳建安是少數幾位被准許加入白宮採訪團的台灣媒體， 林于喬透露，在白宮記者團進入巴耶黎峇空軍基地前，他與攝影記者提早來到基地外圍、距離約50公尺外的公車站牌為拍攝做準備，遭到新加坡憲兵關切，除了搜查包包、要求刪除拍攝帶內容，還扣押護照、記者證等，新加坡警方也提醒記者「這次指川金會比較敏感」，所以執法會較嚴格。

張以仁表示10日整天守在金正恩下榻飯店外，因新加坡氣候高溫濕熱，最難忘的是上百名記者長時間聚集在飯店外頭曬太陽，不時發出汗臭味，他表示「一整天下來衣服都是濕的，西裝根本穿不住，裡面的汗衫換了又換，襯衫也濕透，只能硬著頭皮繼續穿。」

哈遠儀日前採訪到以模仿金正恩而聞名的藝人Howard X，他在香港出生、澳洲長大，是名音樂家，他向哈遠儀表示，他的唱片去年還差點入圍台灣的金曲獎，但最後因報名文件有問題，所以取消了他的提名資格。

龔邦華表示，新加坡對法治的要求在某些地方甚至比美國還嚴格，在美國警方可能會先用口頭警告，但新加坡警方處理得更謹慎，龔邦華說：「他們對記者很友善、很熱情，但就是比較小心，只要說明清楚原因，他們也都很願意幫忙。」「川金會」也將在12日登場，更多現場精彩報導請鎖定中視、中天新聞頻道。

(時報周刊)