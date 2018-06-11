投資北韓？ 金正恩要面臨的雙刃劍

2018年06月11日 21:28 中時電子報 江飛宇

千呼萬喚的川金會終於展開，多數看法認為，這次的和解與對話將會持續前進，「投資北韓」似乎成為可能，其中以中國大陸與韓國因地緣關係，將會是最快投資北韓的經濟大國。

華爾街日報報導，中國大陸是北韓最大的援助國，他們也一直向金正恩呼籲，應該優先考慮經濟發展，並加強兩國間的工業合作。與此同時，韓國總統文在寅也一直在推動兩韓的經濟結合計劃，其中包括開放空中、公路和鐵路連接的交通線，並希望推動政治統合。

韓國經濟研究學者凱利．菲利爾(Kyle Ferrier)表示： 「北韓是東北亞最後一塊經濟未開放的地方，我認為這是一場即將開始賽馬，會有很多人急於成為第一批投資者」

對北韓有多少投資的空間，很大程度取決於川金會的結果，川普堅持以無核化談判前題的同時，還必須保持對平壤一定程度的壓力(軍事壓力和經濟壓力)，然而，如果會談順利，美國國務卿蓬佩奧承諾會提供援助，以便北韓發展經濟。對韓國和中國大陸來說，即使在川金會上的結果比較保守，還是可以讓北京和首爾有足夠的政治空間，來操作開啟平壤的經濟大門，所以他們已在及早部局。

外交政策研究副研究員班傑明．西伯斯坦(Benjamin Silberstein)說：「對於中國大陸而言，任何外交上的成功，都足以讓他們有理由放鬆制裁措施，因為他們比較沒有北韓威脅感。」

然而，即使北京和首爾都想要從經濟上介入北韓，不過兩國有著完全不同的戰略目標。

中國大陸並不希望金家王朝完蛋，要是北韓因經濟崩潰而瓦解，由南韓主導朝鮮半島的統一，那就可能反而增加民主陣營的氣勢，和增強美國在亞洲的戰略地位。大陸一直希望平壤多學習自己的經濟發展模式，邀請北韓代表團訪問北京、上海以及陝西、浙江等省的工業設施。

而南韓則希望以經濟成式化解兩韓的對立，期待半島的安全。4月舉行的文金會時，文在寅就給了金正恩一支隨身碟，據說內容是兩韓經濟合作的藍圖，包括替北韓建造鐵路及新的發電廠。這個想法可以回溯到1998年開始的「陽光政策」，因為金正日與金大中的對話，在兩韓交界處建立了開城工業區，有5萬名北韓勞工能在工業區工作，而南韓則可以有限量的遊客前往北韓的幾處山區度假勝地。

但是在隨後的發展是，開城工業區與南韓遊客成為幾次半島爭端的棋子，一但出現衝突與矛盾，開城工業區就會關閉。

北韓自己當然知道現在的經濟路線已到困境，但是他們對於經濟開放，還在兩難境地。對於金家王朝來說，經濟開放可能是危險的，金正恩盤算的可能是，經濟一但開放，他所能掌握的權就會開始流失，即使主要投資者是他的後台靠山中國大陸，或是同種同文的南韓，都是一樣的權力衰減。

這種擔心在北韓近幾週來的官媒可以看的到，上週北韓的主要黨報在一篇文章中稱：「資本主義社會無情地侵犯人民的自由和民主權利，這種不符人心的主義注定是要走到盡頭。」

所以，北韓的經濟開放程度會很有限，韓國統一部的趙漢邦說：「可能五年內，只有一些由金正恩同意的企業能夠到平壤建立據點，而且人員都要被挑過。但不管如何，『開始營業』的牌子應該已經掛了上去。」

(中時電子報)