台北電影節十餘部電影完售 《後來的我們》加場

2018年06月11日 21:51 中時 潘鈺楨

濱口竜介的《睡著也好醒來也罷》。（台北電影節提供）

2018台北電影節6月9日套票開始劃位後，開幕片《范保德》、閉幕片《引爆點》、劉若英《後來的我們》、徐譽庭與許智彥《誰先愛上他的》等十餘部電影迅速完售，台北電影節也緊急宣布加開一場《後來的我們》。此外，台北電影節今日公布神秘場，網羅今年入圍坎城影展主競賽的兩部亞洲強片，李滄東《燃燒烈愛》(Burning)與濱口竜介《睡著也好醒來也罷》(ASAKO I & II)，神秘場與加場放映將於6月13日下午1點開賣。

2018台北電影節自6月9日下午1點展開套票劃位後，開幕片《范保德》、閉幕片《引爆點》、劉若英《後來的我們》、徐譽庭與許智彥《誰先愛上他的》、是枝裕和《小偷家族》、李鼎《烏鴉燒》、袁緒虎《海人魚》等10餘部話題強片迅速完售，超過3分之2的完售場次為台灣電影。

此外，今年台北電影節神秘場放映網羅今年入圍坎城影展主競賽單元的兩部亞洲電影，包括獲得國際影評人費比西獎(FIPRESCI Prizes)的李滄東《燃燒烈愛》，2016年台北電影節焦點影人濱口竜介新作《睡著也好醒來也罷》，加上日前已經公布的是枝裕和《小偷家族》、克里斯多福．歐諾黑(Christophe HONORÉ)的《喜歡你、愛上你、逃離你》(Sorry Angel)。

韓國電影大師李滄東繼《生命之詩》後，睽違8年的力作《燃燒烈愛》，改編自村上春樹短篇小說〈燒掉柴房〉，延攬韓國青龍獎最年輕影帝劉亞仁、國際知名演員史蒂芬‧元領銜主演。劇情描述貨運公司的臨時送貨員鍾秀邂逅了名叫女孩海美並展開關係，然而出乎意料的，海美突然向他告別，踏上遠赴非洲的遙遠旅程。再次相見時，海美身邊卻多了一個神祕的男伴班，而單純又敏感的鍾秀將為深愛的女人揭開謎團。

繼2016台北電影節的焦點影人濱口竜介以長達5小時的電影《Happy Hour》在影迷之間打出知名度，今年更憑《睡著也好醒來也罷》首度闖進坎城影展主競賽，這次也將於台北電影節舉行亞洲首映。本片改編芥川賞小說家柴崎友香同名小說，故事敘述女孩朝子在攝影展遇見謎樣帥哥阿麥，他們交往不久，阿麥突然失蹤。兩年後，朝子從關西到東京的咖啡店工作，一次外送服務，讓她再次與阿麥相遇，對方卻不認得她，原來那是與阿麥長相一模一樣的上班族，亮平。一連串誤會與巧合後，亮平與朝子交往，直到阿麥再次出現。兩段相似的際遇，女主角兩種互相矛盾的愛情觀，宛如一部二十一世紀都會男女心靈寓言故事，演員東出昌大以東京腔和關西腔分別詮釋阿麥與亮平，更是不可錯過的演技亮點。

同樣入選今年坎城影展主競賽單元的《喜歡你、愛上你、逃離你》，是《巴黎小情歌》(Love Songs)導演克里斯多福．歐諾黑的最新作品，瞄準男同志題材，敘述熟男作家賈克對人生毫無期待，仍在文學系就讀的亞瑟積極樂觀。他在巴黎，他在布列塔尼；他在停滯不前的困境，他的笑容一片光明。他們注定相遇，與世界上所有的愛情都相同，是甜美的夢，亦是最軟的一塊回憶。《湖畔春光》皮耶迪拉登川普(Pierre Deladonchamps)，法國帥哥新秀文森拉寇斯特(Vincent Lacoste)主演。

台北電影節神秘場、加場放映及單場票即將於6月13日下午1點，在全台7-Eleven門市ibon機台開始販售。20週年主題特展《顯影。破格而出：台北電影節20印記》，現正至9月30日在剝皮寮歷史街區展開，展出上百件珍貴物件與創作手稿。詳情請上台北電影節官網與FB粉絲專頁，以及剝皮寮歷史街區FB粉絲專頁。

(中時 )