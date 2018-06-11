未來客機都將沒窗戶？ 阿聯酋航空首推全新無窗頭等艙

2018年06月11日 21:35 中時電子報 郭冀銘 ／整理報導 ／整理報導

阿聯酋航空在其最新的波音777-300ER頭等艙，配備了虛擬窗戶。(影/取自Business Insider Youtube頻道)

你能想像搭上一班沒有窗戶的客機嗎？近來阿聯酋航空（Emirates Airline）推出全新無窗頭等艙，移除眾所熟悉的實體透明機窗，取而代之的則是「虛擬窗戶」，引發許多人好奇。阿聯酋更表示，未來希望能全面實現飛機無窗化。

據《BBC》報導，阿聯酋航空在其最新的波音777-300ER頭等艙，配備虛擬窗戶（Virtual Windows），雖無過往實體機窗，但乘客可看到透過光學鏡頭拍攝的機外實況；阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）對此形容，「投射之影像更勝肉眼所見。」除外，他更說明採用這樣設計的好處，機身少掉了實體窗戶，也就沒有結構性弱點，機體變輕且省油，可飛得更快、更高。

阿聯酋的新設計引起熱議，有不少質疑的聲音出現，像是英國克蘭菲爾德大學飛航安全專家布瑞斯威特（Graham Braithwaite）就指出，機組人員得在緊急情況之際，能看到機外情況，這點相當重要。他解釋，比如火警發生，空服員在打開機艙門及開始進行疏散前，需要視察外面環境；而任何需要用電力運作的東西，可能不易獲得航空安全管理單位的認證。

不過關於這點，歐洲航空安全局監管人員則回應，不認為無窗的設計會危及到飛機安全。另外，布瑞斯威特還提到，無窗飛機的主要障礙可能是乘客對科技的接受程度，飛機的空間可能讓人感到幽閉恐懼，而飛行旅程本身對許多人來說就已夠焦慮，若這種螢幕技術的刷新頻率出狀況，發生閃爍或延遲的問題，對長途旅客來說，又有何影響？

另一名航空專家史崔克蘭（John Strickland）表示，無窗飛機的設計使機體的結構更穩固，且重量減輕也能提升燃油效率；但對他來說，還是比較喜歡能直接從窗戶看到機外，認為人工窗戶無法取代它。

(中時電子報)