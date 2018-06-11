30多位蘭嶼童丁字褲上身 西門跳舞宣傳《只有大海知道》

30多位小隊員在捷運西門站六號出口快閃演出。（海鵬提供）

友善列印
中時
「小飛魚文化展演隊」由蘭嶼椰油國小顏子矞老師領軍、島上四個部落孩子所組成。（海鵬提供）
小飛魚文化展演隊曾贏得全國冠軍。（海鵬提供）

國片《只有大海知道》入選第12屆亞太電影獎（Asia Pacific Screen Awards）正式競賽片。導演崔永徽今天得知好消息時，一時間還會意不過來，了解狀況後表示感到十分榮幸，認為《只有大海知道》能風光入選即是肯定。

「亞太電影獎」是極具指標性的國際獎項，每年自70多個亞太國家挑選影片，侯孝賢的《刺客聶隱娘》與去年勇奪金馬獎最佳導演獎的《嘉年華》都曾入選，甫奪坎城金棕櫚獎的日本導演是枝裕和更是常客。

《只有大海知道》故事本尊顏子矞老師今天正好率領「小飛魚文化展演隊」來到台北參賽。30多位小隊員為幫電影加油造勢，穿上達悟族丁字褲，在捷運西門站六號出口快閃演出，可愛表現令現場遊客十分驚喜。

小隊員們個個身穿丁字褲，發出震天呼嘯、奔跑至六號出口前，表演片中「大船下水祭」及「蘭嶼精神舞」兩齣冠軍舞蹈。舞蹈結合達悟族音樂，將現場氣氛炒到最高點，在場遊客人人驚呼，一時間宛若置身蘭嶼慶典現場。

「小飛魚文化展演隊」由蘭嶼椰油國小顏子矞老師領軍、島上四個部落孩子所組成。他們將達悟族文化結合歌舞，曾在原住民族歌舞劇競賽上勇奪全國冠軍，除多次獲邀台灣各地演出，更曾代表台灣赴紐西蘭交流表演，是名副其實的「台灣之光」。有趣的是，他們許多人是首次造訪台北，看到101大樓竟真的出現眼前、不禁興奮尖叫，更對台北的車水馬龍感到有趣，覺得台北「紅綠燈太多」，純真反應十分可愛。

「小飛魚文化展演隊」明天將參加在台北國父紀念館舉行的「活力．ｅ起舞動」比賽。而這部以他們多年前「丁字褲風波」發展而成的電影《只有大海知道》，將於本周五15日在台上映。

(中時 )

舒子晨夢到自己死掉 睡醒更珍惜… 遭控棄養父母又爆鬧翻阿嬌 張韶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。