30多位蘭嶼童丁字褲上身 西門跳舞宣傳《只有大海知道》

2018年06月11日 21:53 中時 潘鈺楨

「小飛魚文化展演隊」由蘭嶼椰油國小顏子矞老師領軍、島上四個部落孩子所組成。（海鵬提供）

小飛魚文化展演隊曾贏得全國冠軍。（海鵬提供）

國片《只有大海知道》入選第12屆亞太電影獎（Asia Pacific Screen Awards）正式競賽片。導演崔永徽今天得知好消息時，一時間還會意不過來，了解狀況後表示感到十分榮幸，認為《只有大海知道》能風光入選即是肯定。

「亞太電影獎」是極具指標性的國際獎項，每年自70多個亞太國家挑選影片，侯孝賢的《刺客聶隱娘》與去年勇奪金馬獎最佳導演獎的《嘉年華》都曾入選，甫奪坎城金棕櫚獎的日本導演是枝裕和更是常客。

《只有大海知道》故事本尊顏子矞老師今天正好率領「小飛魚文化展演隊」來到台北參賽。30多位小隊員為幫電影加油造勢，穿上達悟族丁字褲，在捷運西門站六號出口快閃演出，可愛表現令現場遊客十分驚喜。

小隊員們個個身穿丁字褲，發出震天呼嘯、奔跑至六號出口前，表演片中「大船下水祭」及「蘭嶼精神舞」兩齣冠軍舞蹈。舞蹈結合達悟族音樂，將現場氣氛炒到最高點，在場遊客人人驚呼，一時間宛若置身蘭嶼慶典現場。

「小飛魚文化展演隊」由蘭嶼椰油國小顏子矞老師領軍、島上四個部落孩子所組成。他們將達悟族文化結合歌舞，曾在原住民族歌舞劇競賽上勇奪全國冠軍，除多次獲邀台灣各地演出，更曾代表台灣赴紐西蘭交流表演，是名副其實的「台灣之光」。有趣的是，他們許多人是首次造訪台北，看到101大樓竟真的出現眼前、不禁興奮尖叫，更對台北的車水馬龍感到有趣，覺得台北「紅綠燈太多」，純真反應十分可愛。

「小飛魚文化展演隊」明天將參加在台北國父紀念館舉行的「活力．ｅ起舞動」比賽。而這部以他們多年前「丁字褲風波」發展而成的電影《只有大海知道》，將於本周五15日在台上映。

(中時 )