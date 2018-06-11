一帶一路發燒 陸自駕遊爽遊周邊國家

2018年06月11日 22:45 旺報 李鋅銅

住成都的90歲的劉森道，最近一個月駕車在大陸自駕遊，每到一個城市都會給關心自己的親朋好友送回祝福。「這一次最想去蒙古國，想去看看廣袤的沙漠，想看看蒙古包。」

在大陸開車自駕遊不稀奇，越來越多的人不但在大陸國內自駕遊，還將旅遊行程延伸到更北的俄羅斯和蒙古國，和更南側的越南和寮國。「一帶一路」倡議不但讓大陸拉近了和周邊國家的關係，更讓大陸民眾擴大了旅遊視野。

還記得2018年5月3日上午10點，在四川大學行政樓前，90歲高齡的劉森道與騎行畫家雲水（劉森道的兒子劉雲山的筆名）正式展開他們自駕環遊大陸的出征儀式。環遊大陸是劉森道一直以來的願望，但因種種原因，一直未能實現。在他90歲生日即將到來之際，子女為他策劃了一場「圓夢之旅」。

「讀萬卷書不如行萬里路」是曾經擔任中學副校長的劉森道教給孩子們的信條，「環遊大陸，走向世界」更是劉森道的願望。當初因為工作繁忙，無暇顧及自己的興趣愛好，直到上世紀80年代退休，他才開始想著如何能實現自己的夢想。

對於劉森道來說，這次的出遊比過去更有意義，也讓他更興奮，因為除了可以開車遊歷大陸大江南北，更可以開出國門多走幾個國家。目前寮國、越南已確定可以成行，接下來去還要到北韓、俄羅斯、蒙古國。

(旺報 )