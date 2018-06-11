修杰楷站台精品嬰兒車 名人搶秀疼娃無上限

2018年06月11日 21:54 中時 陳張眾

新晉升為人母的時尚部落客Chiara Ferragni，也是此款推車的愛好者。（babyMadison提供）

cybex by Jeremy Scott天使聯名系列Mios Cherub推車（座椅與車架），6萬4800元。（babyMADISON提供）。（babyMadison提供）

cybex by Jeremy Scott天使聯名系列背巾，1萬6800元。（babyMadison提供）

爸媽對兒女的寵愛無限，不少晉升父母角色的名人們，也紛以精品嬰幼用具給孩子最頂級的呵護。今受邀出席複合式童裝品牌babyMADISON活動的修杰楷，即坦言平時幫女兒買衣服的預算要比自已高出許多，每次逛街也都會以購買女兒、老婆的東西優先。一談起育兒經就停不下來的他，形容女兒咘咘現在正處於凡事都愛問「為什麼」的階段，小女兒Bo妞則是探索期，喜歡把家裡所有櫃子都打開一探究竟。

提到曾為女兒買過誇張貴的東西，修杰楷笑說老婆賈靜雯曾在歐洲旅遊時買下一本布製的故事書，對數字不太敏感的她，結帳時才發現這本可愛的布書竟然要價近1萬元新台幣，這本珍貴的布書也暫時被夫妻兩人好好封印在櫃子中。提起挑選嬰兒用品的原則，修杰楷先把安全性與便利性放在前二要件，太太則會比較注重設計感的部分，而這次由babyMADISON獨家販售的cybex by Jeremy Scott聯名系列產品，更完美結合兩人對嬰幼兒產品的需求。

已第3度與Jeremy Scott聯名的德國嬰幼兒用具品牌cybex，承襲設計師不著邊際的想像力，將其經典翅膀圖騰與邱比特幽默展現於提籃、背巾等單品上。主打款Priam及Mios頂級推車，除擁有單手收納及穩定度外，還可自由將座椅轉向，加上Mios特為亞洲地區研發的座椅透氣網狀布，更適合悶熱的夏季。除有台灣帥爸修杰楷站台外，新晉升為人母的時尚部落客Chiara Ferragni也是此款推車的愛好者。

(中時 )