湯匙喝珍奶？環署神解：要限制的是吸管不是珍奶

2018年06月11日 22:21 中時電子報 林郁庭

環保署8日時預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，引發民眾討論「這樣之後怎麼喝珍珠奶茶」。據傳還有環保署官員教導說，「可以用湯匙喝」的回應，讓民眾痛批太荒謬。對此，環保署表示被誤會了，特此澄清「要限制的是塑膠吸管，不是珍珠奶茶」。

環保署宣布明年4類場所「內用」禁用塑膠吸管，連日引爆熱議，尤其有不少人反問環保署這麼一來該怎麼喝珍珠奶茶？連義美總經理高志明也特地為珍奶請命，呼籲「限塑政策」不應該是鐵板一塊，應為珍珠奶茶開一扇窗。

對於外界的批評指教，環保署發新聞稿強調，當中有許多誤解本署預告內容之處，「節制塑膠吸管 不是限制珍珠奶茶」。環保署指出，這次公告草案規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象（約8000家業者），不得提供一次用塑膠吸管供內用消費者使用。

環保署表示，考量到吸管質輕、容易取得、體積小，使用後多隨意棄置，塑膠在環境中流布，未分解即被生物攝食納入體內，或分解為塑膠碎片，吸附有害物質，常被海洋浮游生物或貝類誤食，再經由食物鏈，毒素放大並累積在中高階掠食者的體內，衍生出更多嚴重的生態和環境污染問題，才會參考美國與英國部分城市對一次用塑膠吸管採取限制使用的管理經驗來限制。

針對不鏽鋼吸管議題，環保署表示，不鏽鋼吸管只是其中一種替代材質，建議民眾於使用前後，均需養成用清潔刷定期清潔習慣，未來會和衛福部討論餐具清潔問題。

最後，環保署呼籲民眾利用「自備、重複、少用」生活減廢3招，自行準備可重複清洗的吸管；要求商家不主動提供吸管或提供可重複清洗吸管；減少使用一次用塑膠吸管等方式，以減少資源浪費。 民眾如果對預告內容有任何意見或修正建議，歡迎各界於本預告刊登公報次日起60日內，提供相關意見或修正建議，以利後續相關公聽研商會議參考用。

(中時電子報)