陶喆新加坡開唱老婆愛相隨 台上神秘消音2分鐘

陶喆9日在新加坡室內體育館舉辦「零距離」演唱會。(偉大文化提供)

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陶喆老婆Penny（右二）巧妙藏肚。(偉大文化提供)
陶喆9日在新加坡室內體育館舉辦「零距離」演唱會。(偉大文化提供)

陶喆9日在新加坡室內體育館舉辦「零距離」演唱會，他時隔10年再度跟新加坡歌迷見面，演唱〈Runaway〉揭開序幕，一連帶來 〈小鎮姑娘〉、〈王八蛋〉等歌曲，不過他在去年金曲獎致詞時發生麥克風消音事件，而他在開唱時，竟又被消音，長達2分鐘，他這次在台上臨危不亂，還趁機跟前排歌迷聊天，直到工作人員成功修復。

除了消音事件之外，演唱會過程中，為求舞台效果，導致噴放的乾冰過濃，他說：「very smoky, cannot see （煙霧太濃了，我看不到），少一點smoke （煙霧）?不然會『燒聲』you know？」笑翻全場。

而陶喆一家人包括老婆Penny、岳父、岳母、侄兒等10幾人，特地赴新加玻欣賞演唱會，他的好友林俊傑因工作無法到場，但林俊傑的媽媽親自準備新加坡炒米粉，讓他很感動，「有一位讓我非常感動的嘉賓林俊傑的媽媽，林媽媽還親自為我準備愛心煲湯和炒米粉，林媽媽love you。」

此外，老婆Penny先前遭爆已懷孕，他前天在臉書PO出演唱會慶功合照，Penny仍側身入鏡，巧妙藏肚，對此，他所屬種子音樂表示：「Penny目前真的沒有懷孕，懷孕是好消息，是上天給最棒的禮物，我們不會隱瞞。」新加坡演唱會結束後，他與Penny在當地度假，享受2人世界。

(中時 )

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