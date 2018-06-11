大陸成功開發鹹水稻 在沙漠試種

2018年06月11日 22:36 中時電子報 江飛宇

沙漠或許可以變成良田，中國大陸科學家就在杜拜的沙漠中試著種植和收穫新品種水稻，這是一種可以在鹹水中生長的稻子。

下一個大未來(next big future)報導，鹹水稻是中國大陸著名的「雜交水稻之父」袁隆平的團隊所開發出來，現年87歲的袁隆平，稻種改良研究已經40年了，他的新品種稻子可在稀釋的海水中種植，而且產量也還不錯。現在正在向中東國家推廣這項技術，大家都知道，在中東淡水非常珍貴，不適合種植需要大量水分的作物，然而袁隆平想到的是海水灌溉，這樣即使在沙漠地區也沒有缺乏灌溉的問題。

據報導，他們計劃在今年稍晚建立一坐100公頃的試驗農場，然後明年開始種，要是一切順利，就會在2020年之後開始擴大規模。目前已取得了阿拉伯聯合大公國的土地使用許可，他們希望最後能將該國10％的土地(83,600平方公里）都成為稻田。，

以色列與澳洲則是開發將海水淡化技術，希望以更低的成本，使海水淡化成灌溉用水，而中國大陸則是致力於開發耐鹽的水稻品種，兩種技術似乎可以合作，目前袁隆平的耐鹽稻，還是不能直接使用海水，要稀釋鹽度才行。

中國大陸的廣大內陸地區是荒漠，而且許多荒地的土質有高鹽度或高鹼性，一般植物難以生長，因此特別需要耐鹽的作物，如果這種地區的十分之一，種植了鹹水稻，將可使中國大陸的稻米產量提高近20％，相當於5000萬噸的糧食，足以再養活2億人口。

(中時電子報)