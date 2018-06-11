大陸成功開發鹹水稻 在沙漠試種

大陸的耐鹽稻開發有成，將在阿聯開始試種。(圖/人民網)

友善列印
中時電子報

沙漠或許可以變成良田，中國大陸科學家就在杜拜的沙漠中試著種植和收穫新品種水稻，這是一種可以在鹹水中生長的稻子。

下一個大未來(next big future)報導，鹹水稻是中國大陸著名的「雜交水稻之父」袁隆平的團隊所開發出來，現年87歲的袁隆平，稻種改良研究已經40年了，他的新品種稻子可在稀釋的海水中種植，而且產量也還不錯。現在正在向中東國家推廣這項技術，大家都知道，在中東淡水非常珍貴，不適合種植需要大量水分的作物，然而袁隆平想到的是海水灌溉，這樣即使在沙漠地區也沒有缺乏灌溉的問題。

據報導，他們計劃在今年稍晚建立一坐100公頃的試驗農場，然後明年開始種，要是一切順利，就會在2020年之後開始擴大規模。目前已取得了阿拉伯聯合大公國的土地使用許可，他們希望最後能將該國10％的土地(83,600平方公里）都成為稻田。，

以色列與澳洲則是開發將海水淡化技術，希望以更低的成本，使海水淡化成灌溉用水，而中國大陸則是致力於開發耐鹽的水稻品種，兩種技術似乎可以合作，目前袁隆平的耐鹽稻，還是不能直接使用海水，要稀釋鹽度才行。

中國大陸的廣大內陸地區是荒漠，而且許多荒地的土質有高鹽度或高鹼性，一般植物難以生長，因此特別需要耐鹽的作物，如果這種地區的十分之一，種植了鹹水稻，將可使中國大陸的稻米產量提高近20％，相當於5000萬噸的糧食，足以再養活2億人口。

(中時電子報)

文章來源：Rice grown in desert, using seawater with over double the global average yields

電池金屬價格下跌　電動車大廠歡… 川普預期川金會順利進行

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。