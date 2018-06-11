丁噹被9年死忠男歌迷 現場「真情告白」好感人！

2018年06月11日 22:30 中時 許雅淳

鼓鼓10日出席咪咕音樂現場成都站。（相信音樂提供）

廷廷10日出席咪咕音樂現場成都站。（相信音樂提供）

鼓鼓、丁噹、廷廷10日一同出席咪咕音樂現場成都站。（相信音樂提供）

丁噹、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）10日一同出席咪咕音樂現場成都站，丁噹以壓軸登場，獻唱〈想戀一個愛〉，嗨翻全場，在現場有位從2010年就開始支持丁噹的死忠男粉絲向她「真情告白」，粉絲表示，「喜歡丁噹9年一直陰差陽錯錯過見面機會，終於得以在成都圓夢。」她還與粉絲合唱，讓男歌迷直呼：「賺到了！」

而鼓鼓一開場就用私下偷學的成都話「好巴適（好棒）」和歌迷打招呼，更嘴甜誇讚成都歌迷讓大家倍感親切又窩心。提到成都的美食，表示除了必吃的火鍋，他念念不忘的還有當地的雞雜麵。

前MP魔幻力量主唱廷廷回歸本名發行新專輯《凡人Mortal》，他作為特別嘉賓登場，在台上深情詮釋情歌〈愛過你有多久就有多痛〉，這首才上線的新歌，現場的歌迷竟大合唱，讓他直呼：「我好感動。」

丁噹參與《搭錯車》音樂劇，以全新格局歌、舞、劇渾身解數三拼登場，將在7月7日、8日於台中起跑，7月14日、15日台北，7月20日、21日高雄演出，鼓鼓近日除了投入新專輯創作，將於7月28日首次以DJ身份，登上台灣UNITE With Tomorrowland舞台。

(中時 )