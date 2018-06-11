獨》不可任務翻版？竊賊消防水帶攀降高樓橫行新北

為預防手滑墜樓意外，水帶大盜還在固定距離的水帶打上死結。（陳俊雄翻攝）

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水帶大盜長相斯文，都是隻身一人混入社區後伺機行竊。（陳俊雄翻攝）
水帶大盜將水大固定在屋頂後，摸黑攀降高樓層住戶行竊財物。（陳俊雄翻攝）

「不可能的任務」主角矯健的攀降身手，居然在現實生活中，成為小偷利用消防水帶模仿的犯案手法！

新北市最近傳出數起大樓竊案，民眾調閱監視器畫面後赫然發現，歹徒先是徒手混入社區後，再摸黑利用消防水帶從頂樓攀降到民宅行竊，警方懷疑該名竊賊可能具有攀降的軍事訓練背景，正全面緝捕這名「水帶大盜」。

用來裝設瞄子噴水救災的消防水帶，不僅可以承受高壓的消防水，也具有超過100公斤以上的抗拉強度，體積雖小但強度夠，但專門用來救災的消防水帶，最近卻被發現淪為宵小作案的工具。

根據警方統計，大樓的高樓層由於不易侵入，遭竊的機率遠較低樓層的住戶少上許多，因此有不少高樓層住戶並未裝設鐵窗等防盜設備，但這名「水帶大盜」就特意看準這些高樓層住戶下手行竊。

遭竊的社區里長表示，這名水帶大盜都是隻身徒手混進社區，讓許多社區管理員誤以為是社區住戶而未加盤問。當他侵入社區後，先竊取樓梯間的消防水帶後，趁夜間挑選作案對象，再將水帶綁在屋頂的鐵梯等固定物後，攀降到高樓住戶行竊，且已成功得手數件，引起不少社區人心惶惶，擔心成為下一個受害對象。

據了解，這名水帶大盜身手矯健，但為了預防不小心滑手墜樓，他還刻意固定距離將消防水帶打結，並利用消防水帶從10多層樓的屋頂，攀降到高樓層的住戶陽台後行竊，膽量不小，手法遠較一般偷兒手法專業高明不少，里長也驚呼：「簡直是『不可能的任務』翻版！」

據統計，目前新北市已有至少三個社區遭到水帶大盜光顧。

警方也研判，這名僅利用消防水帶，就能輕易地從10多層高的大樓侵入民宅行竊的水帶大盜，極可能具有特戰部隊等相關均是特殊背景，目前正全力清查轄區相關背景人口深入偵辦中。

(中時 )

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