洪秀柱訪雲南 「兩岸民間交流 民進黨無法阻隔」

2018年06月11日 22:46 旺報 潘維庭

中華青雁和平教育基金會董事長、國民黨前主席洪秀柱受邀參加在雲南舉辦的第七屆雲台會，洪秀柱率團到訪雲南後，為致敬抗日先烈，緬懷過往救亡圖存的血淚歷史，從昆明乘機轉往畹町，前往南洋華僑機工抗日紀念碑，以及距離昆明600多公里遠的騰衝國殤墓園，向抗日期間搶通滇緬公路、運補抗戰重要物資，以及收復騰衝而陣亡的華僑機工、雲南百姓，以及國軍將士致敬。

第七屆雲台會即將在12日正式登場，洪秀柱一行11日下午率團返回昆明後，會見雲南省省長阮成發、雲南省人大常委會副主任王樹芬、副省長張國華、雲南省政協常務副主席楊嘉武，以及雲南省政府主要幹部20餘人。會見結束後，阮成發與省內主要幹部、國台辦主任劉結一宴請洪秀柱一行。

台灣方面代表，有前國民黨副主席陳鎮湘、海峽兩岸台滇交流促進會會長楊世虎、昆明台資企業協會會長勤彭蓁、台南市議員王家貞、林燕祝等人陪同參與雲台會，一同參與會見的還有前經濟部長尹啟銘、前財政部長劉憶如、前台北市副市長李永萍、澎湖縣議會副議長陳雙全，以及正崴精密董事長郭台強、台企聯會長王屏生等人。

阮成發表示，目前雲南已有800多個台資企業，12億多美金的投資，包含綠色能源、綠色產業、綠色農特產品、觀光特色小鎮、康養小鎮均為特色。6月雲南剛啟用的「一部手機遊雲南」，將該省各主要旅遊景點24小時直播，未來相關景區、飯店也只要靠臉部辨識就能入住，重要景點的解說也都全面雲端化，率先實現智慧旅遊願景。

洪秀柱表示，儘管當前兩岸情勢嚴峻，台灣內部少部分人的偏執，造成今日令許多台灣人憂心忡忡的結果，但民間交流熱絡，是當前民進黨政府無法阻隔的。她表示很開心有機會率團參與雲台會，看到更多的機會，為年輕人發現更多的合作空間，這次特地帶了台灣數十位三、四十歲的優秀青年企業人才到訪雲南，見見在地優秀台商，希望為優秀人才開路。

(旺報 )