嚴正執法！北宜公路抓改裝車

新北市新店警延續每周六、日假日期間，每天派遣120名警力在北宜路嚴正執法，取締超速、跨越雙黃線、改裝排氣管等違規。（葉書宏翻攝）

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新北市新店警延續每周六、日假日期間，每天派遣120名警力在北宜路嚴正執法，取締超速、跨越雙黃線、改裝排氣管等違規。（葉書宏翻攝）
新北市新店警延續每周六、日假日期間，每天派遣120名警力在北宜路嚴正執法，取締超速、跨越雙黃線、改裝排氣管等違規。（葉書宏翻攝）

新北市新店警延續每周六、日假日期間，每天派遣120名警力在北宜路嚴正執法，取締超速、跨越雙黃線、改裝排氣管等違規。

6月9日上午8時至10時新店警方與監理站在新店區北宜路與銀河路聯合稽查大型及普通重機車等拆除、改裝車輛，對擅自增減變更改裝排氣管、燈光設備車輛，分別依道路交通管理處罰條例第16條、18條等製單告發7件，改裝排氣管產生噪音照片上傳環保局噪音車輛車檢舉網站6件。

另外，6月9日及10日兩天警方在北宜路取締酒後駕車2件、超速115件、跨越雙黃線70件、無照及越級駕駛11件、大型車行駛管制區6件，未開大燈19件、改裝排氣管拍照車牌及排氣管上傳環保局網站28件。

新店警分局表示，持續強力取締該路段違規，以維護交通秩序、確保交通安全。同時警方也呼籲，為改善汽機車噪音問題還給民眾寧靜的生活空間，本項工作將持續與環保局共同合作執行，請駕駛人勿心存僥倖。另民眾發現有噪音車，也可透過環保局「噪音車檢舉網站」http://noisecar.epa.gov.tw) 拍照車牌及排氣管檢舉 違規車輛，以提升優良生活環境。

新店警方自6月5日起在新店區建國路、中正路市場周邊違規停車較多路段派20名警力整理市容交通，尤其對於違規併排停車嚴正執法，自6月5日至10日在建國路、中正路共取締併排停車56件、一般違規停車33件，合計89件。由於建國路汽車停車位不多，呼籲儘量騎乘機車前往，且勿違規停車。對違規（併排）停車持續取締，確保交通安全與順暢。

(中時 )

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