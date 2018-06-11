兩岸創意塗鴉大賽 台灣跨校隊伍勇得亞軍、季軍

2018年06月11日 23:20 中時 葉書宏

今年首度舉辦首屆「2018打破界線創意塗鴉大賽」，來自兩岸青年學子同台競技，來自台灣的跨校隊伍一舉奪得亞軍、季軍殊榮。（葉書宏翻攝）

今年首度舉辦首屆「2018打破界線創意塗鴉大賽」，來自兩岸青年學子同台競技，來自台灣的跨校隊伍一舉奪得亞軍、季軍殊榮。（葉書宏翻攝）

海峽論壇今年邁入第10年，今年首度舉辦首屆「2018打破界線創意塗鴉大賽」，來自兩岸青年學子同台競技，來自台灣的跨校隊伍一舉奪得亞軍、季軍殊榮，消息傳回各校，師生們雀躍不已，透過創意、繪畫讓兩岸學子交流更為緊密。

旺旺中時媒體集團–時際創意傳媒股份有限公司與福建日報、廈門海峽導報6月2日至8日在廈門集美大社舉辦「2018打破界線創意塗鴉大賽」決賽，台灣共有景文科技大學、台灣藝術大學、台東大學、士林高商15名學生前往參賽，兩岸學子同台交流競技。

15名台灣學生組成3組跨校隊伍，歷經4天3夜比賽，以作品《追夢》、《夢現》奪得第二名、第三名佳績。

景文科大視覺傳達設計系老師劉冠辰表示，學生陳韋成、徐慧珉、潘軍吉與其他學校學生分為3組，跨校間互相合作、激盪不一樣的創作想法，《追夢》以廈門集美大社指標性人物陳嘉耕為主角，另外搭配鯉魚及海浪的躍動情境，象徵人人心中都有一把圓夢的鑰匙。

另一組作品《夢現》主要以中空迷宮的夢想島嶼、穿著代表兩岸服飾人物、集美當地建築等三大主題貫穿，同樣獲得評審青睞，奪得第三名佳績。

「活動非常有意義，對於老師、學生都是很難忘的經驗！」劉冠辰指出，這樣的機會非常難得，兩岸青年學子透過共通語言「創意、塗鴉」聚集在一起，比賽過程中，兩岸學生互相分享、了解，更能了解彼此的文化特色，激發出不同創作靈感。

(中時 )