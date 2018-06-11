E3展開幕在即　微軟發布多款獨家遊戲

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E3電玩展開幕在即，為迎接這場遊戲界年度盛會，微軟（Microsoft）周日舉行展前發表會，公布多款Xbox主機獨家遊戲，並收購4家工作室，致力提振遊戲內容與索尼PS對決，盼藉此收復市占失土。

E3展訂於周二（12日）登場，展期共3天。微軟此次發表52款遊戲，其中18款為Xbox獨家遊戲，意即無法執行於對手主機，僅能在Xbox平台使用。推出獨家遊戲向來是業者讓自家產品與對手區隔的方式，過去微軟常因獨家遊戲數量不足而遭玩家詬病。

微軟宣布，不久後將推出《最後一戰》系列新作《最後一戰無限》（Halo Infinite，暫譯），但未明述確切發布時間。大受歡迎的《最後一戰》最初於2001年問世，也是當時帶領Xbox遊戲機取得勝利的關鍵。

除了《最後一戰無限》之外，其他獨家遊戲還包括《極限競速4》（Forza Horizon 4）、《戰爭機器 5》（Gears 5）等。

微軟強調，已投入更多資源於原創遊戲，並且成立名為「The Initiative」的新工作室，還收購英國Playground Games，此為《極限競速》遊戲開發商，另已簽下併購另3家遊戲工作室的意向書。

分析師表示，更多聚焦於第一方內容，有助於微軟遊戲事業發展。

(工商 )

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