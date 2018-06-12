女助理遭老闆灌醉性侵 老闆妻還勸她當小老婆

2018年06月12日 00:02 中時電子報 呂承哲

新竹一名劉姓老闆對女助理有好感，竟利用妻子邀請對方到家中用餐，並在女助理酒後昏沉時趁機性侵，事後，劉男妻子還傳訊息給該名女助理，希望把對方收成小老婆，讓她確定自己遭到性侵後憤而離職，並在2年後決定出面提告。

女助理供稱，2011年4月底獲邀到劉姓老闆家中吃晚餐，用完餐後卻被現在已經跟劉男離婚的老闆娘以「隔天五一勞動節放假」為由留下，還遭到對方一直灌酒，最後喝到不醒人事，由老闆娘扶到臥室休息。隔日，女助理卻發現自己下半身沒穿著衣物，且下體感到疼痛，趕緊穿好衣服後去問老闆娘發生什麼事情，卻只得到「酒醉倒在沙發上」的回應。事發後，老闆娘竟改口，稱她遭丈夫性侵，並希望女助理能當她丈夫的小老婆。

遭控性侵的劉男則是否認，當時該女的確睡在房間，只因她躺很久才會進房察看，發現她全身裹著棉被躺在床上，妻子後來也進房休息，自己則是躺在沙發上睡覺。

據《東森新聞雲》報導，女助理認為遭到夫妻倆設計，離職後2年才出面提告。一審法官認為，該案件疑點太多，判劉男無罪；二審法官確認定有性侵，依乘機性交罪判劉男3年8個月刑期，全案經最高法院發回更審。

高等法院法官認為，劉男一審時有承認做錯事，因此不採信劉男說詞，考量他願意賠償50萬元和解，對方也原諒，改判劉男2年有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須交付保護管束。

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(中時電子報)