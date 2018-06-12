2018年06月12日 15:53 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

有些人覺得感冒看醫生吃抗生素傷身，吃太多還容易有抗藥性，喜歡採用自然療法，如沙士加鹽、熱檸檬水加鹽，或是補充運動飲料、鹽水漱口等緩解感冒症狀，但這些在網路上流傳已久、歷久不衰的小偏方，真的有療效嗎？

偏方1／沙士加鹽可治喉嚨痛？

坊間流傳已久的沙士加鹽真的能治喉嚨痛？台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主任戴承杰表示，沙士中含有一種傳統墨西哥用來清熱的草本植物「菝（arsaprilla）」，有緩解部分感冒症狀的效果，但碳酸飲料糖分、熱量高，也會增加腸胃負擔，要注意適度攝取，血糖偏高的人要少喝。

偏方2／感冒喝運動飲料，可以快快好？

許多人只要一感冒，就習慣買瓶運動飲料來喝，以為這樣可以讓感冒快點好。但台灣癌症基金會營養師鄭欣宜指出，運動飲料的成分主要為鹽（鈉、鉀等電解質）和糖（果糖、砂糖或聚合糖）。

人體通常只有在大量流失水分的狀態下，才會缺乏電解質，感冒期間若沒有流失過多水分，或沒有因為食慾不佳導致熱量攝取不足，其實並不需要額外補充電解質或糖份。除非感冒期間合併發燒大量流汗，可以適度補充350～600cc的運動飲料，或依自身狀況增加水分攝取量。

事實上，感冒期間最重要的是補充足夠的「白開水」、三餐正常進食，充足的水分有助於調節體溫、維持正常代謝。人體一天需要的水分可依體重乘以30cc計算，記得喝水時要小口小口慢慢喝，身體才能有效吸收。

營養師提醒，如果為了讓感冒快快好，將運動飲料當水喝，不僅會攝取到過多熱量，還會導致電解質失調，容易有抽筋、心搏的狀況，嚴重甚至會讓細胞中的水分流失，反而會造成脫水的現象。

「加鹽沙士」能治喉嚨痛？ 治感冒偏方全解！(圖/康健雜誌)

偏方3／熱檸檬水＋鹽＝天然感冒藥？

聖馬爾定醫院營養室主任侯玟伊表示，檸檬等柑橘類水果含有類黃酮素、維生素C，確實有助於緩解感冒引起的發炎症狀，但只能緩解症狀，並無法治癒感冒，尤其維生素C不耐熱，若使用水溫超過30℃的熱水沖泡，這些物質容易遭到破壞。

其次，檸檬水中加的鹽，主要是提供適量礦物質，維持體內電解質平衡，若感冒期間沒有流失大量水分，其實也不需要額外補充鹽分。

想要靠喝檸檬水舒緩感冒症狀，營養師建議用溫水沖泡較佳，添加檸檬風味的水也有助於增加水分攝取量、促進代謝。但要特別注意，檸檬汁容易刺激腸道，不建議空腹、患有胃潰瘍、胃酸逆流等胃部疾病，或是感冒伴隨腹瀉症狀的患者飲用。

偏方4／鹽水漱口有助於殺死口腔內的細菌、病毒？

鹽水確實可以消滅細菌，但需要非常高濃度的量才有效果，我們一般自製的鹽巴加水，濃度不夠，其實無法發揮太大作用。而且，侯玟伊指出，感冒大多是病毒引起，細菌佔比較少，因此使用高濃度鹽水漱口，不但沒有效果，若口腔內部有傷口，容易刺激發炎的傷口導致疼痛，還會破壞口腔黏膜、降低防禦力，並不建議民眾使用。

營養師們表示，平時均衡飲食、充足睡眠、適度運動，比起這些偏方來得實際；食用蔬菜水果還可增加腸道中的有益菌，有助於改善免疫力。尤其目前是流感的流行期，建議高風險族群，包括長者、小孩可以注射流感疫苗，一旦有感冒症狀，還是應儘速就醫，尋求專業醫師診斷、釐清病因。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)