林青弘：取締假新聞不可怕 無能政府才讓人毛骨悚然

2018年06月12日 00:03 中時電子報 呂承哲

綠委邱志偉等人提案修改《社會秩序維護法》第63條，對散布假新聞者拘留3天，引發外界熱議。對此，自由作家林青弘在《YAHOO論壇》投書指出，感謝這群「天才」，讓國人同胞見識腦袋裝水泥、標準不一的政治變態」為何，「假新聞並不可怕，唯有無能政府，才是真正恐怖」。

林青弘表示，行政院長賴清德日前公開說明，香蕉1公斤1塊錢，還有整堆香蕉倒在路旁，這些都是假新聞。林青弘指出，這些不利民進黨執政形象與績效的消息被指為假新聞，但是香蕉價格暴跌、滯銷，卻是鐵錚錚的事實，農民的虧損卻被指稱假新聞，也是為了卸責民進黨的執政不力。

林青弘說，農委會對於香蕉產量的事情早有事前預估，會有多少產量集中在這幾個月出貨，不是困難評估的數據，農糧署心裡有數。可是農委會副主委陳吉仲急著幫「政壇小白兔」北農總經理吳音寧護航，只有執政無能才會產銷失調怠慢處置。

林青弘指出，人民若對於政府施政有信心，怎會在於假新聞流竄？民進黨的發言人就要自行負責，況且像是美化政府的業配與新聞，若有失真，邱志偉等人會比照同標準，進行處罰？還有衍生出的震懾與恫嚇作用，難道不是「白色恐怖，恐怖政治」再現？難道這不是民進黨政府建構「綠色法西斯」的警察國家？

林青弘提醒蔡總統，要牢記民進黨執政遇上天災與人禍交互發作，如今賴神已墜落凡間，政不通、人不和，年底選戰的敗象已現，寵愛政壇小白兔的代價，難道不夠慘烈？

(中時電子報)