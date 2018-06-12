《時來運轉》林博泰：俄羅斯世足賽裁判「多一位」更神

2018年06月12日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角 - 俄羅斯世足賽裁判「多一位」更神。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

國際足總為了讓世界盃足球賽裁判的判決更精確，本屆2018俄羅斯世界盃開始採用「影像助理裁判，Video Assistant Referees 簡稱VAR」來輔助判決。「影像助理裁判」顧名思義就是另外有一組裁判與技術人員，同步檢視比賽的轉播與重播畫面，必要時可以協助場上的執法裁判，讓判決更精確。

影像助理裁判VAR的啟動時機。(台灣運彩提供)

一場足球比賽進行中，「影像助理裁判」如果查覺到「進球」、「12碼吹判」、「直接紅牌」或「判罰對象」有「清楚而明顯錯誤」與「嚴重錯過的事故」時，可以透過耳麥通知場上的執法裁判，此時場上的執法裁判會以食指在空中畫出長方形的外型（意指影像顯示器），執法裁判可以選擇接受「影像助理裁判」的建議改變先前的判決，或親自前往球場邊線的特定位置觀看顯示器的重播後維持原判或改判；當然，場上的執法裁判也可以主動要求啟動「影像助理裁判」協助判決。無論是「影像助理裁判」通知或場上的執法裁判主動要求，都不應該在任何一方有明顯進攻優勢時啟動。

這次2018俄羅斯世界盃足球賽有了「影像助理裁判」的加入，相信可以減少不必要的爭議球，比賽可以更公正、更客觀，後天6月14日就是世足賽的開幕戰由沙烏地阿拉伯對上地主國俄羅斯，大家可以一起來「買運彩 看世足 更精彩」。

(中時電子報)