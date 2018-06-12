挪威改良M72火箭筒 能在室內發射

nammo公司為M72火箭筒設計了一個防火外殼(FFE)，可以降低射手在密閉空間的傷害。(圖/nammo)

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中時電子報

肩射火箭筒是單兵可攜帶的反裝甲、建築破壞武器，美軍的66公釐口徑M72火箭筒是最輕便的一種。不過火箭筒在發射時，後方的尾焰與爆風必須小心，因此儘量不要在室內，或是後方有牆壁的場合發射。如今一家挪威彈藥公司Nammo，發明一種改良方法，可以使M72也能在室內發射，而不致造成射手與戰友的傷害。

防衛新聞(defense news)報導，M72又名輕型反裝甲武器，簡稱LAW，由於彈藥口徑是66公釐，故國軍俗稱它叫66火箭筒(彈)，雖然它的貫穿力較差，但是特別輕巧的優點，使它到現在還是不錯的輔助武器，也有各種改良。挪威Nammo彈藥公司為M72設計了一種新式防火外殼，目的是維護射手的安全，該系統在火箭筒的後端安排了一段液體艙，可以緩解火箭彈發射出去的爆風與火藥碎片。6月5日在亞利桑那沙漠​​舉行了首次示範，改進後的M72發射器在一間窄小的棚子裡試射，結果是在地板、後牆和天花板上噴了一堆黏稠液體，沒有損害到棚子的結構，也就證明對人員傷害已大幅降低。

新的M72在發射時，後方的減震液體會一同排出，降低爆風的威力。(圖/Nammo)

Nammo公司的執行副總裁查德．帕西爾(Chad Parkhill)表示，該公司在過去12年一直在開發降低發射爆風的方法，終於在2016年6月得到初步成功，並獲得美國海軍陸戰隊認證合約，並且在2017年12月完成了500次測試。

帕西爾說，他們已經這種液態吸震裝置申請專利，首先改造13磅的M72，之後也可能以用樣的原理，改造其他種類的火箭筒，它會增加一點重量，但是成效是相當不錯的。

(中時電子報)

文章來源：Nammo’s new M72 launcher causes no damage when fired from inside a room

文章來源：50 years of evolution

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