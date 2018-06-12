國務院宣布： 助卿羅伊斯赴台出席AIT落成典禮

2018年06月12日 01:35 中時 江靜玲

美國國務院今天宣布助理國務卿瑪麗•羅伊斯將出席12日在台北舉行的美國在台協會（AIT）新館落成典禮。

美國在台協會內湖新館落成典禮將於本周二舉行。國務院發言人今天透過新聞聲明指出，主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）將代表參加AIT新館揭幕。

國務院表示，瑪麗•羅伊斯將於6月10日至23日前往台灣，日本，越南和韓國，推動和加強國務院的文化和教育外交工作。

新聞聲明說，羅伊斯助卿在台灣時，將參加美國在台協會新館落成儀式，並與台灣當局就美台間夥伴關係和交流進行磋商，會見美國交流計劃校友，並與台灣當地和外國企業界就創業和商業環境交換意見。

訪問日本、越南和韓國期間，羅伊斯將與當地交換學生、政府官員，以及學術和商界領袖晤面。

考量美朝峰會12日將在新加坡召開，美方不願在此一關鍵時刻過度刺激中國大陸，確立不派遣內閣級官員赴台出席AIT新館落成典禮。瑪麗•羅伊斯是台灣之友，也是「台灣旅行法」主要推動者聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯的妻子，且主管文化和教育，由她代表出席AIT新館落成，乃經仔細研商結果。

今年1月才為川普總統提名為國務院助卿的瑪麗羅伊斯，曾隨同羅伊斯訪台，並參加駐美代表處在雙橡園舉辦的活動，對台灣並不陌生。

不過，為審慎起見，國務院仍在瑪麗•羅伊斯啟程後，才公布這項安排，並安排了區域內其他國家訪問行程，以期刻意避開予人專程赴台出席AIT新館落成典禮的印象。

(中時 )