川金會今登場：川普和金正恩，誰是兩面人？

2018年06月12日 01:35 中時 王嘉源

美國之音中文網11日報導說，新加坡發生一件大事：美國和北韓領導人在這個島國會談，吸引了全世界的目光。美國有線電視新聞網（CNN）11日上午播放了一個特別節目，專門介紹北韓領導人金正恩的「兩面性」。與此同時，大陸黨媒《環球時報》也發表社評說：這次峰會不確定性很高，美國總統川普展示出了談不攏就離場的兩面性。

這次美朝峰會（川金會），是上世紀五○年代初那場慘烈的韓戰以來，雙方領袖首次舉行峰會，尤其在第三國舉行峰會則更是創造了歷史。這次新加坡的峰會，吸引了全球的目光。金正恩抵達新加坡後對其總理李顯龍說，全世界都在注視著這場歷史性峰會。

CNN在11日上午播放了一個小時的專題節目，標題就是《兩面人金正恩》（the two faces of Kim Jong Un）。主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）談到了朝鮮半島歷史、現實、美朝關係、陸朝關係，著重談到了北韓的核武器發展歷程，分析了金日成、金正日和金正恩這三代領導人的不同性格和特徵。這篇專題節目的結論是：金家王朝統治雖然殘忍，但還沒有失去理智。

札卡利亞認為，北韓舉止乖張，不按常理出牌，看看金正恩的奇異髮型就可見一斑。不過，北韓人有一點還是值得稱道的，那就是，只要能達到生存下去這一目的，他們會不惜一切代價：展現理性、從長計議並且頻頻得手。

美國之音報導說，無獨有偶，大陸黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》，亦在美朝峰會前發表社評，在其中，也使用了川普「兩面性」這種說法。環時在這篇社評中說，美朝峰會將取得什麼成果，不確定性被普遍認為非常高。社評說：「川普的最新表態仍然閃爍著對結果樂觀，但同時做好了準備談不攏就離場的兩面性」。

這篇社評再度提到了大陸在美朝關係中的重要性。社評說：大陸對北韓邁向世界發揮了不可替代的作用，在北韓迫切需要對外開放的信心和經驗時，北京都提供了關鍵的幫助。「中國也是助川金會克服各種變數得以最終舉行的主要推動者。」

CNN在其專題節目中也說，北韓能來參加這次峰會，也就說明，它還是一個有理智的政權。一旦談判不成，美國和世界起碼也能對其有所節制，有所約束，有所阻嚇。

美國網絡媒體CNBC（消費者新聞與商業頻道）周末發表一篇政治分析文章說，川金會一旦不成，沒有達成任何協議或發表任何聲明，約束或制止北韓發展核武器，那麼，主張用武力解決北韓問題的這一派，分貝就會再度提高。

美國之音指出，在CNN的專題節目中，主持人札卡利亞闡述了北韓的核發展史，金正恩的祖父金日成上世紀五○年代就開始研發核武器，蘇聯幫了忙，給北韓建了用於民用發電的核反應器，這些基礎建設對北韓後來研發核武器起了至關重要的作用。

1964年，大陸試爆了原子彈，金日成找到毛澤東要求得到核技術，遭到拒絕。CNN節目說，北韓的核技術主要來源或者說其核武器工程，奠基基礎是來自蘇聯、英國和巴基斯坦。

一直到上世紀九○年代，北韓聲稱核武器技術已經成熟，到了可以製作武器的階段。美國柯林頓政府打算實施武力打擊，以一勞永逸解決北韓的核問題。但這個時候，卸任總統卡特突然到平壤見了金日成，雙方達成協議，美國和國際社會放金家一馬，金家王朝得以茍延殘喘。詭異的是，卡特離開平壤20多天後，這位北韓的獨裁者和紅太陽就一命嗚呼了。

據美國之音報導，大陸人民網一篇署名李彬的文章說：82歲的金日成並不像美國人想像中那樣固執好鬥，處處表現出外交家的機智與靈活。札卡利亞說：金正恩同樣展示了這種靈活性。他說：這過去的幾十年，蘇聯垮了，經過了「阿拉伯之春」，再看亞洲那些獨裁者們──從台灣、南韓再到印尼──紛紛倒掉或垮台，北韓政權能夠70年屹立不搖就足以說明問題。札卡利亞問道：當今世界上有多少家天下王朝，能像金家那樣，權力從祖父傳到父親再傳給孫子？

金正恩接手權力時，北韓面臨的是個什麼攤子？札卡利亞說，北韓最大的金主和援助國蘇聯解體了，北韓最親密的盟友大陸，曾同它一起並肩作戰對抗美國為首的聯合國軍，但如今也認為北韓調皮搗蛋桀驁不馴，不服管教，經常在聯合國開會時投票同意制裁北韓。而世界最強國家美國，經常想的是如何能滅掉北韓，起碼讓其政權更迭。

CNN有關川金會特別節目說；金正恩接過了父祖傳下來的棒子，快馬加鞭往前趕。最關鍵的是，金正恩購買了一份保險──其茁壯發展的核武器計劃。有了這個保護傘，金正恩就有底氣坐下來談判了。

現在，金正恩討價還價的籌碼是：暫停核試，先不談全面銷毀其核武庫以及核能力。作為條件，美韓方面要先做到這幾點：不再結為軍事同盟、美國正式外交承認北韓、給予北韓大量經濟援助。上世紀九○年代初，金日成見卡特時，提出的也是這幾個條件。

美國之音指出，大陸黨媒在批判周永康、徐才厚等高官巨貪時，也曾用過「兩面人」來形容他們的雙重人格，說這些人的座右銘就是：為達目的，不擇手段。

(中時 )