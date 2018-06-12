川金世紀會 不打不相識

川普和金正恩峰會別出心裁!首先舉行一對一會談。主辦國新加坡各大媒體紛紛推出川金會專題節目。

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中時

深受矚目的川金會在今天早上9點於聖淘沙嘉佩樂酒店舉行。來自全世界的媒體都會對他們的一舉一動，一言一語進行仔細解讀。川普和金正恩雖然是首次見面，但對彼此絕對不陌生。原因在於兩位領導人都有親自對陣的體驗，而他們的親信也早已川普和金正恩有了面對面、第一手的觀察和接觸。

川普對於金正恩的了解當然來自於幕僚的報告。美國國家安全機構、中情局、國務院等部門對於金正恩的各種分析評估報告相信川普在今天和金正恩見面前，已經聼過多次簡報了。不過，除了情報部門，川普也需依賴親自接觸的第一手資料。目前不知道川普到底有沒有和金正恩通過電話，但可以確定的是，曾經擔任中情局局長，現任國務卿蓬佩奧做為特使兩次前往平壤面見金正恩。蓬佩奧和隨行官員肯定有對金正恩的第一手觀察，并且向川普做出了詳細的報告。更重要的是，促成川金會死而復生的關鍵，在於川普在白宮親自接待了金正恩親信金英哲，並接受了來自金正恩的親筆信。從這封親筆信可以更加了解金正恩的性格和真正態度。

同樣的，金正恩對於川普也下足了功夫。蓬佩奧訪朝期間相信已經完整并且準確的在金正恩面前表達了川普的真實態度和意圖。其親信金英哲在白宮也有對川普近距離的觀察。另外，川普曾經公開了對於金正恩的“分手信”。信中實際帶有許多關鍵資訊，例如直接稱呼北韓正式國號和金正恩頭銜，并且在信中軟硬兼施，呈現了非常大的彈性和善意，也在某一方面讓金正恩吃下了定心丸。

人們常説：“不打不相識”，如果把兩人互相叫囂，彼此侮辱的歷程算進去，坐72望80的川普和80後的金正恩不但還沒有見面就已經熟悉了對方，有可能相逢一笑泯恩仇，甚至戲劇性的成爲“忘年之交”也不一定。

(中時 )

金正恩真親切 和這個人自拍笑嘻… 生日快樂！川金會前夕 李顯龍送…

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