澎湖海上花火節「遠航之夜」倒數壓軸 611熱鬧登場

空服員勁舞演出。圖：遠航提供

友善列印
工商
甜美公服員合影。圖：遠航提供
還未開場已擠滿民眾。圖：遠航提供
璀璨花火秀。圖：遠航提供

遠航之夜昨(11)晚熱鬧登場，由美麗空服員帶來勁舞表演嗨翻全場！現場邀請到澎湖縣表演藝術推廣協會、奇蹟樂團及第二屆金曲超級星季軍的R&B歌手李洛洋接續上場，表演精彩，現場攤位也有好禮大放送活動，提供給蒞臨現場朋友。

晚間九時由中國大陸團隊瀏陽市新年煙花製造有限公司精心設計別具特色的絢爛煙火，縣府與遠航熱情邀約鄉親朋友至馬公市觀音亭園區一同共賞璀璨花火秀！昨日來不及到場參與的民眾也別氣餒，花火節活動每週一、四至 6/21日止，歡迎把握機會立即購票共襄盛舉。（相關訂位購票資訊請參考遠航官網。）

昨晚舞台上熱歌勁舞表演帶動氣氛，現場遠航攤位舉辦好禮大放送，除了下載遠航APP即可獲得精美小禮品外，憑2018年遠航登機證可現場參加抽獎，獎品內容有模型飛機與遠航精美logo紀念品。另外，現場還有設置2018澎湖馬拉松宣傳攤位，可與空服員互動，也歡迎熱血報名參加。

副縣長林皆興特別感謝遠東航空本次活動的贊助及協助推廣澎湖觀光，會中致贈感謝狀給遠航營運長曾金池。今年底，另一個在澎湖最令人期待的盛事「2018澎湖遠航馬拉松-海洋嘉年華飛趣不可」已在(6/4)開放報名。本活動已延續到了第四年，今年將延續往年熱情，在10月28日澎湖縣馬公市觀音亭西瀛勝境開跑，同時為了響應2018世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉辦，特別邀請跑者一同換上「海洋」元素的服裝，為澎湖的冬季注入青春與活力！

此次參選選手只要在規定時間內完成賽事，全馬組(42K)、半馬組(21K)、挑戰組(10K)皆可獲得精美完賽獎牌，各組冠軍更有機會獲得豐富獎金。遠東航空關係企業遠行旅行社也特別推出馬拉松套裝行程，二天一夜2,999元起。相關賽事訊息、套裝行程可至遠航官網查詢。

遠東航空訂位專線：(02)-4499-567，遠東航空官方網站：www.fat.com.tw

(工商 )

「珍奶之亂」限塑政策不粗糙 網… 歡慶55688生活密碼APP突破300萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。