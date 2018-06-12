歡慶55688生活密碼APP突破300萬會員數

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台灣大車隊繼去年第四季推出55688生活密碼平台的概念後，55688 APP不只是提供全台小黃及多元計程車叫車服務，還有食衣住行育樂等生活週邊服務相繼推出。為了歡慶55688 APP突破300萬會員數，即日起至6月30日，除了提供APP叫車會員週週抽價值六萬的好禮外，還開放APP可以直接點選洗衣服務，在家可立即線上預約送洗，任洗五件$499，送洗羽絨衣、大衣、外套一件不到一百元，還可以免費讓民眾冬衣夏藏直接寄放到冬天。

六月熱血瘋世足！台灣大車隊粉絲限定【APP搭車抽價值總額6萬好禮】，沒搭車也可抽好禮，APP叫車中獎機會多更多！即日起至6月30日，活動期間使用55688 APP叫車，並拍照車上後座小電視任一廣告或節目，將照片上傳至台灣大車隊粉絲團活動貼文，每上傳一次就可以多一次抽獎機會！

抽獎贈品包含歐麥格巧克力脆餅、阿瘦Comphy+科技機能襪等超過200名中獎名額，週週還抽宮都拉義式餐酒坊499元歡慶套票名額共48名，總價值六萬元，活動詳情於台灣大車隊fb粉絲團查詢https://lihi.cc/RfKMk

為提供全方位的生活服務功能，除了民眾熟悉的叫車服務外，APP更開放直接預約洗衣服務，空閒時可先於線上預約洗衣服務，O2O線上及線下整合全台通路便利又多元，線上通路APP雲端洗衣可專人到府收送，線下全台潔衣家便利商店洗衣，包含全家便利商店、OK及萊爾富共約6000家。

為歡慶55688APP突破300萬會員數，洗衣服務也加碼提供超值優惠，即日起至6 月30日，任洗五件只要499元，還可以幫民眾免費寄櫥冬衣夏藏，除了夏天穿不到的羽絨衣、大衣、外套，以及厚重又佔空間的棉被、毛毯，通通平均一件送洗不用一百元，還可以幫民眾免費寄放保管到十月，讓民眾省荷包又省去家裡衣櫃空間!活動詳情於雲端洗衣&潔衣家官網查詢https://laundry.tww.com.tw

55688雲端洗衣為專人到府收送，服務區域為台北市全區、新北市以下地區：新店、中和、永和、汐止、三重、新莊、板橋、樹林、三峽、深坑、五股，讓民眾不用出門也可以一指搞定洗衣事。

【潔衣家】為便利商店洗衣，合作店家近6000家，包含全台三大超商全家便利商店、OK及萊爾富(離島除外)，選擇便利商店同通路還能全台A店送洗B店取件，例如到全家台北門市送洗，可以選擇台中門市取件，提供民眾最方便又貼心的洗衣通路選擇。

(工商 )

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