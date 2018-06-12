6月12日三大報頭版要聞

2018年06月12日 07:23 中時電子報 綜合報導

@中國時報

全球矚目的美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀峰會，今日上午9時在新加坡登場，川金雙方將針對北韓無核化議題過招，峰會結果不僅攸關朝鮮半島無核化，更牽動東北亞、乃至世界局勢。對於無核化目標，美國國務卿蓬佩奧在峰會前夕再度強調，朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的無核化」（CVID），仍是美方的目標，美國政策不變，而直到CVID實現前，美方對北韓的相關制裁「措施」都不會撤除。

民進黨預訂在7月15日舉辦全國黨代表大會，改選中執委、中常委和中評委。民進黨立委段宜康昨天在臉書發文提出警示，每次中央黨職改選都「賄聲賄影」，這次也不例外，聽說價碼還更高，希望黨主席蔡英文總統在中常會宣示並要求中央黨部，須配合行政院嚴辦嚴查賄選情形。

立法院昨天召開談話會，決定這會期臨時會將開到7月5日，首先處理軍人年改案。民進黨團幹事長何欣純昨表示，本周先將進行朝野協商，凝聚朝野共識。言下之意，軍人年改案最快要在下周才會進入院會進行表決。

美國在台協會（AIT）內湖新館今舉行落成典禮，美國眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博（Gregg Harper）昨表示，共和黨及民主黨在美國國會相處並非融洽，但一致通過《台旅法》，這非常罕見，傳達很強訊息，他預期未來會有高層官員訪台。

@旺報

全球矚目的川金會今日登場，但在峰會登場前，各國間諜已搶先齊聚新加坡，尤其中美間諜對諜情報戰的暗中較勁，間諜情報蒐集、安裝竊聽器等等，為的就是要滴水不漏地全面掌握川金會，新加坡因此成為現實版的中美諜戰場。

書店一間一間關，重南書街更是光景不在，兩岸出版產業近2年均備受考驗，然而大陸新的展店潮方興未艾，且有知名建築師與書店結合加乘的趨勢，繼安藤忠雄在上海打造「光的空間」新華書店，建築師李祖榮在上海嘗試走入社區，打造社區文化空間的「書集」也預計9月開幕。

路透報導，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，讓中興通訊繼續在美國做生意是美國總統川普在「川金會」前夕釋放給大陸國家主席習近平的個人善意。但川普政府裡面每個人都知道，中興通訊如果再幹一件壞事、將會被「三振出局」，以後將無法在美國從事商業活動。

大陸電商「618」年中大促銷，業者正戰的如火如荼，但有趣的是今年少了點眼花撩亂的花式促銷，電商巨頭反而著重大秀「科技肌肉」，繼日前京東展示一批無人駕駛卡車、無人餐廳等新技術產品，阿里巴巴旗下菜鳥也陸續推出24小時智能快遞塔、掃臉取件智能櫃等，編織展現出未來大陸新零售風向下逐步變化的新消費、物流場景。

@工商時報

上市櫃公司5月營收表現令人驚艷，近逼2.8兆元，累計前5月更衝上13兆元，雙雙改寫歷年來同期新高；法人表示，5月淡季，結果營收表現超乎預期，以台積電預期6月營收會好轉來看，6月營收有機會漸走出淡季，迎接下半年蘋概股拉貨潮的旺季來臨。

鼓勵金融併購，金管會祭新措施。金管會主委顧立雄11日宣布，將鼓勵由民營金控發動的「非合意併購」，金控申請「首次持股門檻」將由現行25％降低為10％，讓併購難度降低，但收購標的公司到10％的金控必須提出時間表，若最後無法在期限內提高持股到25～100％，就必須有退場機制。

首檔台韓雙方相互掛牌的台韓科技指數ETF，昨（11）日正式上市掛牌，這是一檔結合台韓兩地重量級科技股、合編的跨境指數，成分股共有33檔，台灣有台積電等22檔、韓國含蓋4檔三星家族共11檔。

被動元件大廠國巨董座陳泰銘昨（11）日表示，日商釋單是因為沒有獲利，不是因為技術層次低，這些規格有其技術門檻，不是人人可接。以日廠未來兩年釋出20～30％的品項來看，國巨可以承接95％，沒有技術障礙，國巨也將擴產接軌日商釋出的轉單。

(中時電子報)