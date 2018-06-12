佩甄自曝「婚姻危機」 全因老公這件事惹火她

2018年06月12日 07:48 中時電子報 蘇士亨

佩甄和整形醫師老公王祚軒結婚10周年，兩人育有一雙兒女，幸福美滿的生活讓外界稱羨，不過她也自曝不為人知心酸的一面，透露婚後第2年時，竟發現老公手機裡有和女生靠頭自拍照，讓婚姻一度面臨考驗。

根據《蘋果日報》報導，佩甄表示多年前老公到大陸拓展業務，由於一去就是三個月，讓她對兩人婚姻起了疑問，常常自問「為何婚姻跟我想得不太一樣，為什麼總是一個人吃飯？為什麼小孩都我在顧」?陷入負面情緒的她，便開始對老公刻意冷淡，也讓兩人婚姻關係陷入低點，此外老公長得老實又幽默，常吸引年輕美眉與她主動接觸，不僅半夜有手機簡訊問他在幹嘛?甚至還有與漂亮女生靠頭親密照，這些都讓夫妻之間鴻溝越來越深，直到妹妹開導後，佩甄才決定改變夫妻相處方式，除了在家裡貼很多甜言蜜語的小紙條，態度也從冷淡變溫柔，才讓兩人找回當初愛的感覺，這讓她直呼「愛情就是要不斷練習，即使婚後變家人也要經營，愛情一定要在」。

提到2人是否還想拼第三胎？佩甄透露老公2年前就結紮，未來的規劃就是將重心放在家庭，多陪爸媽和小孩為主，至於工作量就儘可能減少，雖然夫妻共同目標是希望買下店面開診所，但東區店租貴加上人事開銷大，因此還在規畫當中，而目前兩人則是希望能在45歲時退休享福。

(中時電子報)